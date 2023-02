El Real Madrid hace oficial el fichaje de Linda Caicedo

El club blanco ha anunciado su fichaje a pesar del interés de grandes clubes europeos El Barça, según ha podido saber SPORT, no llegó a realizar una oferta formal por la jugadora colombiana

Se acabó el culebrón de los últimos días. Linda Caicedo jugará en el Real Madrid femenino y lo hará luciendo el número 19. El club blanco ha hecho oficial su fichaje procedente del Deportivo de Cali, a pesar del interés de clubes como Chelsea, PSG o Barça. Así, la perla colombiana de 18 años vestirá de blanco las próximas temporadas.

El Barça, a pesar del interés, no llegó a presentar ninguna oferta en firme por la jugadora colombiana, según ha podido saber SPORT. Laporta llegó a confirmar el interés en un viaje a Colombia con la Fundació, pero la realidad es que este interés no se ha llegado a materializar. Todo porque el Barça no podía prometerle ni sus pretensiones deportivas ni las económicas.

Así, Linda Caicedo, ha elegido al Real Madrid, convirtiéndose de esta manera en, a priori, su mejor fichaje desde que existe la sección femenina. El club blanco sí pudo prometer unas condiciones económicas y deportivas a la altura de lo que buscaba ella y sus agentes.