Marta Marrero: “En el mes de junio volveré al circuito profesional”

Marta Marrero (Las Palmas de Gran Canaria, 1983) anunció hace un año y medio que dejaba la práctica profesional del pádel. Una decisión valiente que emplazaba a otra aún más valiente: quería ser madre. Era su sueño. Y lo ha cumplido. Está encantada con su nueva vida, la niña se porta de maravilla y ya hace semanas que entrena dentro y fuera de la pista para recuperar la forma física. A sus 41 años, sigue siendo una mujer muy competitiva y después de unos meses lejos del ruedo, echa de menos jugar en el primer nivel. Echa de menos competir.

¿Cómo te han sentado todos estos meses fuera del circuito? ¿Vuelves?

En principio, vuelvo en junio. Con muchísimas ganas de competir. Lo he decidido con Mati, mi entrenador. No teníamos prisa y queríamos hacerlo lo mejor posible. Obviamente, mi prioridad es mi hija pequeña. Me encuentro muy bien, tengo muchas ganas. He hecho cambios a nivel técnico y eso requería un tiempo. Y estoy preparada para todo.

¿Con quién harás pareja? Otro cambio en el circuito sería un terremoto.

Si te dijera que tengo pareja, te estaría mintiendo. Las parejas actuales llevan muchos torneos juntos y es difícil que cambien. Tengo una pareja en mente pero no te lo voy a poder decir. Es mi deseo. Otra cosa es que se cumpla. Tiene compromiso con un proyecto. Veremos que pasa. Todo puede pasar. Los cambios están a la orden del día.

¿Veterana o una joven?

No voy a dar muchas pistas pero es joven. No es superjoven pero sí, es joven.

¿El cambio físico después del embarazo te ha hecho plantear cambiar de lado de la pista y jugar en la derecha?

El año pasado probé de entrenar en la derecha porque quería entender que sentía una jugadora de derecha. Con Mati nos lo planteamos. Porque la jugadora de derecha hace menos esfuerzo físico, es menos exigente. Me gustó pero me tira más el lado izquierdo. Me veo ahí por mi tipo de juego agresivo.

Marta señala el camino del regreso a Premier Padel / Valentí Enrich

¿A nivel físico, cómo estás?

Cada vez mejor. Aún me queda un par de meses para afrontar la recta final física. Requiere un tiempo para ir recuperando facultades que ahora mismo no tengo. Lo que me va a costar más es recuperar el ritmo competitivo. Lo trabajaré a nivel psicológico. En mayo, jugaré algún torneo a nivel catalán para entrar en juego e ir cogiendo ritmo. Lo positivo es que tienes una compañera al lado que te puede ayudar en este aspecto. Alguien que te acompañe en este proceso de vuelta al mejor nivel

Dentro de la pista, ¿te olvidas de todo?

Sí, muchísimo. Conecto mucho con lo que tengo que hacer para ir cogiendo ritmo de bola. En general, me puedo concentrar bastante. Por suerte, la niña es una santa y es muy buena. Esto lo hace todo muy fácil. Estoy tranquila dentro de la pista porque fuera sé que se va a portar bien y va a estar bien acompañada en todo momento .

Me hacía falta este parón. Es importante parar mentalmente en esta vida. Pero luego ya me empapé y ahora tengo muchas ganas de competir. Por eso vuelvo.

¿Has dudado de volver o retirarte definitivamente?

Sí. Ahora, entreno solo por la mañana y estoy con la niña por la tarde. Antes tenía todo el tiempo que quería. Ha cambiado mucho. Y claro… piensas en qué hacer. Se vive muy bien fuera del circuito. Me hacía falta este parón. Es importante parar mentalmente en esta vida. Llevaba desde los ocho años con una exigencia mental muy fuerte. Y se suma que el sueño de ser madre se ha cumplido y lo he vivido muy intensamente. Estuve unos meses alejada pero después ya me empapé. Y ahora tengo muchas ganas de competir. Por eso vuelvo.

¿Cómo has visto el inicio del año y los primeros torneos del 2024?

Muy revuelto. A nivel parejas, muchos cambios. No me sorprende porque la dinámica es esta. El nivel es cada vez mayor y las posibilidades de cambio son mayores. Antes era más complejo el efecto dominó. No es muy positivo a nivel del vínculo con las aficiones. Y esto, siendo egoísta, me favorece en mi vuelta. Si los proyectos están empezando, yo estoy más cerca. Esto es una evidencia. Si hubiera seis o siete proyectos muy consolidados sería más complicado.

¿Ves a las dos primeras parejas del ranking actual de Premier Padel a mucha distancia?

Bea-Delfi y Ari-Paula están un pelín por encima, sí. Y, de hecho, creo que esto es lo que hace que la gente cambie a menudo de pareja. Porque quieren encajar con alguien para ser constante y llegar a estar cerca de estas dos parejas. Cuesta mucho llegar a un nivel alto y con cierta regularidad.

Marta está entrenando a tope para volver con garantías / Valentí Enrich

¿Qué objetivos te marcas viendo el panorama y escuchando a tu cuerpo?

Quiero volver a disfrutar en pista. Es lo que me faltó los dos últimos años. Había perdido mi esencia competitiva que me caracterizaba. Y, obviamente, sentirme que puedo luchar contra todas. Y soñar con llegar a finales. Sé que no va a ser fácil. Por mi logística, el sacrificio será mayor. A nivel mental también tengo una responsabilidad que es mi prioridad. Mi hija es mi prioridad. Pero todo es un reto espectacular que me apetece mucho.

“El pádel no está preparado para situaciones como la mía”

¿Te ves como una referente que trasciende el mundo del pádel por una situación que se ve poco en el deporte?

Cada vez se están dando más casos pero el camino no es nada fácil. Lo he vivido estos meses. He tenido que luchar ciertas cosas que estaban muy lejos de lo que deberían. Cosas que no se tienen en cuenta para nada y que nadie ha pensado. A nivel de la Federación Internacional de Pádel (FIP), no había una normativa para temas de maternidad. He tenido que luchar para no tener que empezar de cero a nivel deportivo. Me retiré por una causa que no se contempla. Y, por suerte, me protegieron el ránking. No el que me gustaría ni el que me merezco. Con el cambio de circuito, saldré en el ranking 23 durante 9 torneos. Luchando mucho. Si no me hubieran mantenido este ranking después del cambio de circuito y la transición entre World Padel Tour y Premier Padel, no sé si hubiera seguido. Se me hubiera hecho muy duro, física y mentalmente jugar previas de torneo.

La canaria ha modificado algunos aspectos técnicos / Valentí Enrich

Esta logística de la que hablas, ¿te puede influir?

El tema viajes es un handicap. Mi idea es viajar acompañada de mi familia. Con mi hija. Pero no va a ser fácil. Es mucho más complejo. En esta parte de la temporada es verdad que se viaja más por Europa pero será complicado.

¿En qué has notado que faltaba mucho camino por recorrer?

A nivel de contratos, es difícil que te mantengan patrocinios al 100% si no juegas. Con Black Crown ya tenía una parte de contrato que contemplaba la Marta Marrero post jugadora profesional. Les agradezco su apoyo, de verdad. Es muy difícil todo y el pádel no está preparado para situaciones como la mía. El circuito no te paga una baja por paternidad. Tu eres autónomo y si no compites, nadie te paga. Queda mucho. No he hablado con otras deportistas pero creo que no cambia demasiado en otros deportes. Si paras para quedarte embarazada, estás casi un año y medio de tu vida a dos velas.

Ahora ya empiezo a jugar partidos con chicas para empezar a meterme en el nivel. Jugadoras de previas que tienen mucha proyección.

¿Con quién has mantenido contacto del circuito?

Con varias jugadoras del circuito. Les hablaba para decirles cómo las había visto durante los partidos. Con algunas era crítica y las chinchaba (ríe). Tengo buena relación con muchas chicas. Y ahora ya empiezo a jugar partidos con chicas para empezar a meterme en el nivel. Jugadoras de previas que tienen mucha proyección.

¿Hay algún torneo que te haga especial ilusión de los que has ido viendo de la distancia?

Sí, sin lugar a dudas, Roland Garros. Ya jugué cuando era tenista y ahora me apetece mucho probar la experiencia como jugadora de pádel. La última vez que jugué fue con 24 años.

¿Hasta qué edad te ves jugando?

No es una cuestión de edad. Es una cuestión de ilusión. Hasta que me apetezca y me sienta físicamente bien. Al final, yo tengo mi proyecto personal. A nivel de familia y a nivel de negocio con mis clubes de pádel. Esto lo hago porque supone un reto y porque me gusta competir. Por nada más. Es el reto de mi vida. Ahora, estoy en un gran momento de vida. Ha sido el mejor año mi vida.