Verstappen impresiona; Alonso y Sainz elevan el listón

Guanyu Zhou ha sido el más rápido el segundo día en Bahrein, aunque Max ha sido segundo sin recurrir a los neumáticos blandos Fernando Alonso, también con medios, ha acabado tercero, tras completar una maratón de 130 vueltas al volante del Aston Martin sin incidencias

Guanyu Zhou ha sido el más rápido (1.31.610) en la segunda tanda de pretemporada en Bahrein, donde la próxima semana arranca el Mundial 2023. Un ‘espejismo’ ya que el piloto chino de Alfa Romeo ha conseguido su tiempo con el neumático más blando de Pirelli. Una referencia más realista, con goma media, es la segunda posición de Max Verstappen, que no pierde oportunidad para demostrar su poderío y este viernes ha vuelto a ‘volar’ con el Red Bull RB19, mejorando en más de un segundo (1.31.650) su crono del primer día.

“El coche de Max tiene buena pinta” ha reconocido Carlos Sainz, que había liderado la tanda matinal (1.32.486) y por la tarde, tras ceder el Ferrari a Charles Leclerc, ha visto como Verstappen pulverizaba su tiempo nada más salir a pìsta. “El Red Bull ya era más rápido que nosotros el año pasado y si han dado otro paso adelante será difícil batirles, pero ese es nuestro objetivo, estar a su altura" ha advertido el madrileño, convencido de su candidatura al título este año, el tercero vestido de rojo. Fernando Alonso, por su parte, ha exprimido al máximo su turno para seguir ilusionando a sus fans con el Aston Martin, concluyendo tercero, también sin recurrir al compuesto blando.

Sin descanso

A diferencia del día anterior, cuando compartió coche y problemas técnicos con Felipe Drugovich, hoy Alonso ha rodado en solitario y no ha sufrido ninguna incidencia, para terminar a medio segundo del tiempo de Zhou y Verstappen y con una maratón de 130 vueltas a sus espaldas. Sin duda una buena señal, que confirma la fiabilidad y el salto de calidad del coche de Silverstone, séptimo el pasado curso. “Tampoco hay que volverse locos, esto solo son entrenamientos y hasta mañana sábado no empezaremos a ver una ‘foto’ más real de lo que podemos encontrarnos esta temporada”, insiste Pedro de la Rosa, convertido en la ‘sombra’ de Fernando en su nuevo rol de representación en Aston Martin.

Si efectivamente será el sábado, último día de pruebas, cuando los equipos mostrarán de verdad sus cartas, Fernando Alonso y Felipe Drugovich volverán a compartir jornada de test, al igual que el jueves. Aston Martin ha confirmado que el rookie brasileño pilotará el AMR23 por la mañana y Alonso cerrará por la tarde. Esta decisión apunta a que Lance Stroll no parece que vaya a estar recuperado a tiempo para la carrera inaugural en Sakhir y tendrá que ser sustituído de nuevo por Drugovich, de ahí que le den más kilómetros al volante para estar preparado al máximo.

Stroll sufrió un accidente de bicicleta a principios de semana que le privó de ponerse a los mandos del AMR2. Aston Martin ha esperado hasta el último momento para definir su alineación en pretemporada, pendiente de la evolución del canadiense, con lesiones en ambas manos y que el martes fue operado en Barcelona por el doctor Xavier Mir. El equipo aún no le ha para GP de Bahrein, aunque a medida que avanzan las horas parece improbable que Lance pueda pilotar un F1 en apenas seis días.

Dudas en Mercedes

George Russell ha provocado la primera bandera roja del día al sufrir un fallo hidráulico en el Mercedes durante la sesión vespertina, que ha acabado antes de tiempo para el británico. Un primer contratiempo serio para los de la estrella, que no acaban de despejar las dudas respecto a su recuperación.

El jefe de Mercedes Toto Wolff no está satisfecho de los test y Russell y Hamilton se autodescartan de la pelea por la victoria en la primera carrera. "El coche está muy desequilibrado, se nota en las marcas que dejamos al acelerar. Hace bastante calor y no hemos encontrado la configuración correcta. No es que Hamilton esté sobre conduciendo, sino que el W14 no tiene suficiente agarre en la parte trasera", ha señalado Wolff después de que su heptacampeón completase su tanda de la mañana con cronos discretos”.

Eso sí, el austríaco admite “todavía nos escondemos un poco. Hay que esperar a que lleguen los neumáticos más blandos al coche. Estamos emocionados porque nos equivocamos el año pasado y este queremos pelear por un campeonato, pero debemos mantenernos humildes", ha apuntado.

Russell también trata de ser positivo: "Cuando estuvimos aquí en 2022 sonaron muchas alarmas con el porpoising, estábamos perdidos sin saber cómo resolverlo y algunas características del coche no eran buenas. Creo que las cosas son ahora mucho mejor. Seguro que tenemos cosas que debemos mejorar con el coche, pero diría que, en términos generales, estamos donde esperábamos estar a estas alturas”.

Test Bahrein (día 2)

1º Guanyu Zhou (Alfa Romeo) 1'31"610 (133 v, C5)

2º Max Verstappen (Red Bull) a 0"04 (40 v, C3)

3º Fernando Alonso (Aston Martin) a 0"595 (130 v, C3)

4º Nick De Vries (AlphaTauri) a 0"612 (74 v,C4)

5º Nico Hülkenberg (Haas) a 0"856 (68 v,C4)

6º Carlos Sainz (Ferrari) a 0"876 (70 v, C3)

7º Logan Sargeant (Williams) a 0"939 (154 v,C1)

8º Charles Leclerc (Ferrari) a 1"115 (68 v,C1)

9º Oscar Piastri (McLaren) a 1"565 (74 v, C3)

10º Pierre Gasly (Alpine) a 1"576 (59 v,C3)

11º Kevin Magnussen (Haas) a 1"832 (67 v,C1)

12º Esteban Ocon (Alpine) a 1"88 (49 v,C1)

13º George Russell (Mercedes) a 2"044 (26 v,C3)

14º Sergio Perez (Red Bull) a 2"141 (76 v,C2)

15º Lewis Hamilton (Mercedes) a 2"344 (72 v,C3)

16º Lando Norris (McLaren) a 3"918 (65 v,C3)

17º Yuki Tsunoda (AlphaTauri) a 4"098 (85 v,C3)