Las futbolistas de Canadá se plantan ante la desigualdad

Las ganadoras de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio han anunciado que inician una huelga para protestar contra los recortes presupuestarios y la desigualdad La mítica capitana Christine Sinclair compartió un pantallazo de los presupuestos de el equipo masculino y femenino

Las futbolistas de la selección femenina de Canadá dicen basta: “Ya es suficiente”. Las que lograron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio han anunciado que inician una huelga para protestar contra los recortes presupuestarios y también para hacer frente a la desigualdad salarial en la federación.

“Hemos decidido tomar medidas laborales y, a partir de este momento, no participaremos en ninguna actividad de la Asociación Canadiense de Fútbol hasta que esto se resuelva” declararon las futbolistas “indignadas y profundamente preocupadas” por los recortes significativos que han sufrido. Por lo tanto, no estarán presentes en la She Believes, el prestigioso torneo amistoso de este mes de febrero.

Comunicado jugadoras

“A pesar de nuestro sólido historial de logros históricos durante más de una década, se nos sigue diciendo que no hay dinero suficiente para financiar adecuadamente nuestro programa. Llevamos más de un año negociando pacientemente con Canada Soccer. Las futbolistas tenemos que prepararnos para rendir a un nivel de categoría mundial sin el mismo nivel de apoyo que el que han recibido en los últimos años los futbolistas y con recortes significativos en nuestro programa, que simplemente nos las arreglemos con menos. Esta es una carga inaceptable para poner sobre los hombros de nuestros jugadoras, especialmente en el ciclo más crucial del equipo”, explican las futbolistas.

The time is now, we are taking job action. pic.twitter.com/QbVbhTcdDU — CanadianSoccerPlayers (@PlayersCanadian) 10 de febrero de 2023

Respuesta de la federación

Ante el comunicado, la federación canadiense de fútbol emitió una respuesta, en la que explicaron que tienen “un historial comprobado de apoyo al fútbol femenino”.

“La equidad salarial para nuestra selección nacional femenina es el núcleo de nuestras negociaciones en curso con las jugadoras. Canada Soccer no aceptará ningún acuerdo sin ella. Es por eso que, después de meses de negociaciones con las jugadoras de nuestra selección nacional femenina y su asesor legal, Canada Soccer ya emitió un pago retroactivo de mutuo acuerdo” explicó la federación.

CANADÁ se planta: "Es el momento de que el mundo conozca la verdad sobre el fútbol canadiense" 🇨🇦



Todas unidas y con el apoyo de la selección masculina. Así se consiguen los cambios. pic.twitter.com/CvNvJnHOt9 — Maria Tikas (@MariaTikas) 11 de febrero de 2023

A lo que, la mítica capitana Christine Sinclair compartió un pantallazo de los presupuestos de las dos selecciones canadienses, en la que se muestra que en el caso del femenino, la inversión era prácticamente la mitad.