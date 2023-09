El reivindicativo discurso de Alexia

Alexia Putellas ha recogido este miércoles la Medalla de Honor que el Parlament de Catalunya ha otorgado al Barça femenino "No nos detendremos aquí, se lo merecen las que lucharon antes que nosotras, nos lo merecemos nosotras por el esfuerzo que hacemos cada día y se lo merecen todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras. No os fallaremos".

Alexia Putellas, capitana del FC Barcelona, ha sido la encargada de recibir este miércoles la Medalla de Honor que el Parlament de Catalunya ha ortogado al equipo femenino azulgrana. Alexia, en su turno de palabra, ha realizado un discurso reinvindicativo y, al mismo tiempo, emotivo. Pasado, presente y futuro han aparecido en sus palabras y ha asegurado que, pese a lo que se ha conseguido hasta el momento, el movimiento no se detendrá y abogó para que "los cambios que todas solicitamos son para que a ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca una situación de menosprecio, faltas de respeto o abusos".

Este ha sido el discurso de Alexia Putellas:

"Esta distinción supone un cambio de paradigma. La sociedad está cambiando y lo demanda. El papel de la mujer tiene que ser fundamental en el desarrollo y crecimiento de la sociedad catalana.

Somos el primer equipo masculino o femenino que es distinguido con esta Medalla de Honor. Eso sería impensable hace cinco, quince, veinte años, pero ha pasado. Está pasando y si ha pasado es porque la sociedad cambia y nos ha llevado hasta aquí.

Y como nosotras no hemos conseguido nada desde cero, quiero agradecer a todas aquellas pioneras que antes de nuestra llegada impulsaron el deporte femenino en el Barça o en otras entidades. Esta Medalla también les pertenece, somos muy conscientes de ello.

Como Barça, creo que ayudamos a construir una sociedad más justa, igualitaria y con más oportunidades a través del fútbol. Nuestro esfuerzo y nuestras victorias nos están convirtiendo en referentes para muchos niños y niñas, jóvenes y adultos. Y eso supone una gran responsabilidad: lo tenemos que hacer bien. Nuestro compromiso con el deporte femenino y la sociedad es incuestionable. Pero necesitamos más ayuda para seguir creciendo, para que esto no sea una moda. Y aquí, si me lo permiten, me gustaría reivindidar más soporte al fútbol femenino, más y mejores instalaciones, más campos y más inversión desde la base.

Las instituciones deben velar para que todos el mundo, sean niños o niñas, tengan las mismas oportunidades para poder jugar al fútbol. Queremos que todas las niñas que vengan detrás de nosotras tengan las herramientas necesarias para disfrutar, para jugar, para ganar... Cada vez damos pasos hacia adelante y estamos muy contentas y agradecidas por la apuesta del club, que invierte y cree mucho en nosotras.

Sentimos pasión por nuestro oficio, muchas no imaginábamos llegar aquí ni jugar en un Spotify Camp Nou lleno, ni que romperíamos récords de asistencia en dos ocasiones, ni que ganaríamos lo que hemos ganado cómo lo hemos ganado.

Estamos aquí para quedarnos, para ayudar a las que vendrán, porque todavía hay mucho camino por recorrer como estámos viendo estos días con la grave situación que estamos afrontando con la Federación y los cambios que todas solicitamos para que a ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, no tenga que vivir nunca una situación de menosprecio, faltas de respeto o abusos.

Necesitamos consenso, valor y liderazgo por parte de las instituciones. No nos detendremos aquí, se lo merecen las que lucharon antes que nosotras, nos lo merecemos nosotras por el esfuerzo que hacemos cada día y se lo merecen todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras. No os fallaremos. Visca el deporte femenino y visca el Barça".