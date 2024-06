En Italia, desmienten a Ancelotti

Hubo lío el lunes en Madrid. Sorprendieron a primera hora de la mañana unas declaraciones de Carlo Ancelotti en el diario italiano 'Il Giornale' en las que el técnico del Real Madrid decía que su equipo no iba a participar en el nuevo Mundial de Clubes porque la FIFA solo les pagaba veinte millones de euros, lo que cobra el conjunto blanco por un solo partido.

Horas más tarde, el Real Madrid desmintió en un comunicado que no fuese a participar en dicho torneo, que se disputará en Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio del 2025. Ancelotti, por su parte, salió al paso explicando que se habían malinterpretado sus palabras. Pues bien, Tony Damascelli, el periodista que firma la entrevista con el entrenador italiano, explicó en la cadena COPE que de palabras malinterpretadas nada de nada.

"La entrevista se la hice el sábado y confirmo palabra por palabra lo publicado en la entrevista. Ancelotti me dice que "no vamos al Mundial de Clubes porque es una tontería total a nivel económico, deportivo y salud de los jugadores", dijo el periodista. "No es una entrevista informal. Hablamos de otra cosa que no publicaré para que no haya otro malentendido", insistió.

Damascelli dijo haber hablado ya con Ancelotti y estar muy tranquilo. "He hablado con Ancelotti y está muy tranquilo. Es un hombre de gran honestidad y lealtad y un profesional único", aseguró el periodista italiano.