Las claves del Barça-Lyon

Y los dos grandes favoritos al título se verán las caras en el partido más importante de la temporada. Nadie les ha regalado nada en la edición más sorprendente de la Champions League hasta la fecha; con resultados impensables, actuaciones estelares, remontadas, estadios llenos y una final en la que a día de hoy nadie tiene claro quién es o no es el favorito.

No sólo es un enfrentamiento entre los dos grandes dominadores de la última década, sino es un duelo entre los dos grandes "culpables" de que el fútbol femenino esté en auge y aspire a un futuro tan prometedor. Dos dinastías sin las cuales no se entendería el futbol actual. El FC Barcelona se enfrenta a su "bestia negra" y el gran tirano de la historia del fútbol femenino europeo: el Olympique de Lyon de las ocho Champions y las finales de Budapest y Turín.

¿A la tercera será la vencida?

No empezaba la temporada con la unanimidad habitual a la hora de nombrar al conjunto del Ródano como el máximo aspirante al trono de las de Jonatan Giráldez. La derrota en cuartos de final de la pasada edición frente al Chelsea unido al mercado hecho por el conjunto londinense provocó que muchos analistas les desplazasen hasta la tercera posición en el ranking de favoritos. Y eso que el OL fichó a Kadidiatou Diani y apostó por quedarse con Lindsey Horan.

Además, se juntaba con una cierta sensación de que las piezas fundamentales del equipo durante estos años de dominio estaban lejos de su mejor momento ya fuera por acumular muchos problemas físicos y lesiones, o simplemente por la edad. Hay que recordar el calvario de lesiones de Griedge Mbock, Delphine Cascarino o Ada Hegerberg por ejemplo. O a los 33 años de Wendie Renard o los 35 años de Eugenie Le Sommer.

La temporada del OL

No ha sido una mala temporada del OL a nivel doméstico por mucho que "solo" hayan conseguido el título de liga y no el doblete. La eliminación en la tanda de penaltis ante el Fleury fue una gran decepción, pero retener el título de campeonas de Francia, ganar la Supercopa y llegar a la final de la Champions League es un gran éxito.

Pero sí que han dejado más dudas en la Champions League pese a ser el equipo más goleador de la competición. Los dos empates por 2-2 ante el Brann y el Slavia Praga en fase de grupos fueron muy llamativos ya no tanto por los resultados, sino por las sensaciones que mostraron. Un equipo lejos de aquel Lyon que goleaba sin contemplaciones a sus rivales (aunque ya vimos cómo se las gastó el Brann ante el conjunto catalán).

En eliminatorias el Benfica se puso por delante en el Estadio da Luz y consiguió empatar el partido en el "Groupama" además de exponer las carencias de la defensa de las del Ródano. Y 5 minutos de auténtica locura salvaron de forma milagrosa al OL ante el PSG en la ida de las semifinales.

Pero todo esto ya no cuenta para nada. Se ganaron el billete a la final. La corona europea te la juegas a un partido. Y como hemos dicho antes, ahora mismo es difícil saber a quién darle el favoritismo.

LAS CLAVES DEL PARTIDO

1 | La falta de contundencia en defensa

Hace unos años la mayor diferencia del conjunto francés frente al resto era su inexpugnable defensa. Cometían poquísimos errores, no concedían prácticamente nada y la contundencia con la que solucionaban los problemas que les generaban desmoralizaba a los rivales. Pero hemos visto esta temporada muchísimos desajustes y errores muy grandes por falta de contundencia. Errores se jugadoras como Carpenter, Bacha, Mbock, Renard... pero sobre todo de Gilles que regalo el 1-0 del Benfica en Portugal (y casi el 2-0) o este pasado sábado en 2-1 ante el PSG en la final por el título de liga en Francia.

2 | Presión agresiva y verticalidad

Bompastor ha apostado por un equipo menos dominador de la posesión, y mucho más vertical con momentos en los que el partido se convierte en auténticos "correcalles". Enseguida que pueden las laterales les gusta muchísimo defender hacia delante e intentar robar o que la rival pierda el balón, y dar vuelo a las Diani, Cascarino o Dumornay que son dificilísimas de parar con espacios.

3 | Gen competitivo y ganador

El Lyon estaba ganando, pero quizás no convenciendo. Y en 1 mes quizás no ha cambiado la perspectiva con 3 victorias merecidas o competidas ante el PSG.

La épica remontada en la ida de las Semis demuestra ese carácter ganador y de equipo campeón del OL. Iban 0-2 abajo después de dominar al conjunto parisino con claridad, y Katoto tuvo en el minuto 70 el 0-3 que hubiera "matado" la eliminatoria (y quizás la temporada) y consiguieron remontar a un 3-2 en apenas cinco o seis minutos.

En la vuelta demostraron controlar los nervios, saber sufrir y hacer gala de esa verticalidad.

4 | La batalla en el centro del campo

El Barcelona tendrá la posesión. Eso está claro. Ya no sólo porque Walsh, Patri y Aitana someten al rival; sino porque el propio Lyon se está sintiendo cómodo sin balón. En 3 de los últimos 4 partidos ante el PSG tuvieron menos posesión que las parisinas. Está claro que apuestan por un equipo más vertical, en parte porque no cuentan con Sara Dabritz por lesión y porque Amel Majri no está en su mejor momento; y por otra porque se sientan muy cómodos metiéndose un poco atrás y saliendo en transiciones rápidas.

La gran pregunta es si Damaris, van de Donk y Horan van a sentirse tan cómodas detrás del balón ante el Barcelona.

5 | La inspiración del tridente ofensivo

Cascarino, Dumornay y Diani están en un momento muy dulce. Tanto que las bajas de Le Sommer y Hegerberg estan pasando desapercibidas. Las tres tienen desequilibrio, gol, movilidad y una capacidad atlética diferencial.¡

JUGADORAS A VIGILAR

Selma Bacha

Es increíble el peso que tiene en el juego del equipo desde su posición en el lateral izquierdo. Una jugadora con una cabeza para entender el fútbol y un golpeo de balón privilegiado. Eso sí, jugadora muy agresiva para lo bueno y para lo malo.

Lindsey Horan

Ante la ausencia de Dabritz y teniendo en cuenta que van de Donk es más una centrocampista ofensiva y Damaris es una pivote, en una buena actuación de la centrocampista americana puede estar la Final. Bompastor necesitará de ella su versión trabajadora, que de oxígeno al equipo cuando lo necesite con balón, y que aparezca en el área rival con sus habituales llegadas. Otra jugadora agresiva que si las cosas van mal puede perder los nervios y eso le puede sacar del partido.

Delphine Cascarino

La mejor versión de la brillante extremo francesa parece que esta apunto de llegar después de sufrir una lesión de ligamento cruzado. Ahora mismo vuelve a dar esa sensación de que "flota" sobre el campo. Rapidísima, encaradora, con imaginación y gol.

Melchie Dumornay

La mejor jugadora joven del planeta en estos momentos. Sabíamos de su potencial, pero está demostrando que es una realidad. Sus tres actuaciones en los duelos del último mes ante el PSG son de excelente e impropios de una jugadora de su edad.

Está jugando de "falsa 9" con libertad de movimientos por todo el frente de ataque. Muy inteligente sabiendo lo que el equipo requiere en todo momento. Imparable en conducción y con espacios, pero tremendamente hábil en espacios reducidos, con un tren inferior que le permite cambiar de dirección y marcharse de su marcadora con muchísima facilidad, con un tremendo golpeo de balón y con la potencia y fuerza necesaria para incluso con un cuerpo tan menudo ser capaz de pelear balones largos y descargar el juego de espaldas para sus compañeras.

A sus 20 años puede ser perfectamente la clave de la final.