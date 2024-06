Ibaka, enfadado por su vinculación con el Madrid: "No me gustó, es decepcionante..."

El pasado verano, Serge Ibaka decidió poner punto y final a una etapa de prácticamente 15 años en la NBA. El ala-pívot congoleño, con pasaporte español, regresaba a Europa, de dónde voló en 2009 desde Manresa, y con un paso efímero por el Real Madrid, durante el lockout de la liga americana en 2011.

En aquella etapa en el conjunto blanco, Ibaka coincidió con Pablo Laso, que en 2023 se interesó por su situación tras unos últimos años en la NBA complicados por las lesiones, y que pensó en el internacional español como una de las grandes espadas de su Bayern y el proyecto renovado del conjunto bávaro.

Sus números

Los números indican que la campaña que ha firmado Ibaka en Múnich ha sido buena, con unas medias en Euroliga de 12,6 puntos, 6,8 rebotes, y 1,2 tapones para 15,8 de valoración en algo menos de 25 minutos por partido. Además, 'Air Congo' ya cuenta en sus vitrinas con la Copa alemana, y la reciente Bundesliga lograda ante Alba Berlín, siendo el primer título liguero en cinco años para el Bayern.

Posible fichaje por el Madrid

Ante ese buen hacer de Ibaka, en los últimos días trascendió que el Real Madrid iba a acometer su fichaje de cara a la próxima temporada, en una información avanzada por la web 'Encestando.es'. Pero a día de hoy, esa posible llegada parece únicamente un rumor que, por cierto, no le ha sentado nada bien, tal y como queda manifestado en unas declaraciones hechas al periodista Robert Heusel.

Ibaka fue el mejor jugador del Bayern / FCB

Las palabras de Ibaka

“¿Firmado por el Madrid? ¡No, vamos! Para mí fue decepcionante que estos rumores salieran a la luz mientras todavía estaba jugando en los playoffs. No me gustó eso. Parece ser la forma en que funcionan las cosas aquí en Europa”, explicó el propio Ibaka, que reconoció que todavía no tiene decidido el siguiente paso en su carrera: "Tengo ofertas de otros equipos, pero aún no lo he decidido. Siempre quiero terminar las cosas primero antes de pensar en las siguientes", expresó.

Por lo tanto, la posible llegada de Ibaka al Real Madrid para suplir a Vincent Poirier, y completar la posición de '5' junto a Edy Tavares, deberá esperar, en caso de que se acabe realizando.