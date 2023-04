El Barça, a cerrar la “semana fantástica” con el alirón

El conjunto blaugrana recibe este domingo al Sporting de Huelva con el objetivo de certificar su octava Liga y poder centrarse exclusivamente en la Champions El JohanCruyff, preparado para vivir una tarde de celebración y homenaje a un equipo que no se cansa de hacer historia

Después de sellar la clasificación para la final de la Women’s Champions League, el Barça regresa a la competición doméstica con el objetivo de completar la “semana fantástica” y levantar la octava Liga de su historia, la cuarta de forma consecutiva. Las culés buscarán este domingo una victoria contra el Sporting Club de Huelva, un equipo inmerso en la lucha por evitar el descenso, para no alargar más la confirmación de su incontestable reinado en territorio estatal. El Estadi Johan Cruyff está preparado para vivir una nueva tarde de celebración y homenaje a un conjunto que no se cansa de hacer historia (16.00 horas).

Jonatan Giráldez no podrá contar con Fridolina Rolfö, con molestias en la rodilla derecha, ni con Lucy Bronze, en la enfermería desde la visita a Stamford Bridge. El técnico azulgrana, además, concedió un merecido descanso a Sandra Paños, por lo que Cata Coll será, muy probablemente, la encargada de defender la portería. Se esperan pocas rotaciones en el once del Barça, pues la prioridad es cantar el alirón tan pronto como sea posible para poder aprovechar el mes de mayo para gestionar esfuerzos y llegar a la final de la Champions del próximo 3 de junio en el Philips Stadion en las mejores condiciones físicas posibles. Algunas jugadoras como Aitana (que acabó con rampas el duelo frente al Chelsea) o Graham Hansen, sin embargo, podrían empezar el encuentro desde el banquillo.

“Queremos que sea un gran día, parecido al que vivimos en el Camp Nou con la clasificación para la final de la Champions. Culminar el gran trabajo de toda la temporada sería una buena manera de finalizar la semana fantástica, una semana de celebración y descanso para poder preparar bien lo que nos viene”, declaró este sábado Giráldez. “Tenemos muchas ganas de celebrar la Liga delante de nuestra afición, pero para lograrlo deberemos hacer una buena gestión emocional. No será un partido fácil, nos enfrentaremos a un bloque muy defensivo. En la primera vuelta nos costó ganar al Sporting”, añadió el entrenador, satisfecho con el gran estado físico de la mayoría de integrantes de la plantilla.

Pendientes de Alexia

“Tenemos a casi todas las futbolistas disponibles y eso para mí es muy importante porque me da la posibilidad de variar el once cada partido. Hasta la final de la Champions podremos repartir minutos para que las jugadoras lleguen de la mejor manera posible”, justificó. Alexia Putellas, que se quedó sin minutos el pasado jueves en su regreso a una convocatoria tras casi diez meses de baja que le enseñaron la cara más amarga del deporte, acaparará todos los focos. La capitana no será titular salvo sorpresa, pero sí que tiene muchas opciones de acabar participando y volver a sentirse futbolista después de mucho tiempo en el dique seco.

El filial, a por el título de Segunda

El otro punto de máxima relevancia del día será en Gran Canaria. El Barça B visitará al Juan Grande con opción de proclamarse campeón de la Primera RFEF (13.00 horas). Será campeón de la división de plata si gana a un rival ya descendido a falta de tres jornadas para terminar la Liga. Puede ser un hito histórico para el cuadro dirigido por Òscar Belis en una categoría de máxima exigencia. Las culés ocupan la primera posición de la clasificación con 55 puntos, 55 goles a favor y 26 en contra en 27 jornadas. El Eibar, segundo, tiene siete unidades menos. La apuesta por el fútbol femenino sigue dando resultados y alegrías al club blaugrana, dominador sin discusión y a todos los niveles en España.