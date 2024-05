Gündogan intuye el futuro de Klopp

Son varios los entrenadores que han puesto punto y final a sus etapas con la conclusión de esta temporada. Uno de los más sonados es el de Jürgen Klopp quien, tras nueve campañas en el Liverpool, ha decidido que es momento de despedirse de Anfield.

Su intención es la de tomarse un año sabático y en 2025 retomar su carrera como entrenador. Ofertas no le faltarán para uno de los mejores técnicos del panorama futbolístico y con más carisma. En la concentración de la selección alemana le preguntaron a Gündogan por el futuro de su compatriota.

"Creo que volverá a hacer algo en el fútbol. Es demasiado joven para dejarlo y retirarse. Cualquiera que ame el fútbol, por supuesto, querría ver a Jürgen Klopp todavía en el fútbol", inició así su respuesta el futbolista del Barça.

El capitán del combinado germano reconoce que una buena opción para Klopp sería la de regresar a su país natal. "Probablemente, lo más sensato sería volver a Alemania, aunque no sé exactamente en qué papel. La selección alemana también está con Julian Nagelsmann durante dos años", apuntó.

Y fue más allá el mediocentro, ubicando a Jürgen al frente de otra selección: la de los 'three lions'. "No sé si la selección de Inglaterra sería un problema para Klopp. A Pep Guardiola también se le asocia a menudo. Tal vez los ingleses en algún momento piensen: ¿Por qué no, dijo Klopp?", concluyó.