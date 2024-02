Montse Tomé: "Alexia es la capitana, tiene que estar en estos partidos"

La seleccionadora española femenina Montse Tomé salió este miércoles en rueda de prensa después de anunciar la convocatoria para la Final Four de la UEFA Nations League. 'La Roja' se enfrentará en las semifinales a los Países Bajos el próximo 23 de febrero en La Cartuja, además de pasar a la final, una victoria ante las neerlandesas supondría un billete para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Una convocatoria donde lo más destacado ha sido la vuelta de Alexia Putellas, que no ha recibido aún el alta médica, ya que lleva sin disputar ningún partido con en el FC Barcelona desde el 14 de noviembre contra el Benfica en la Champions League.

"Es una jugadora que tiene que estar en estos partidos"

La entrenadora asturiana ha dejado claro que Alexia Putellas es una jugadora muy importante para la selección y que por eso ha sido convocada, "Es la capitana. Desde el punto de vista deportivo, la valoramos como una jugadora que tiene que estar en estos partidos." Aunque la azulgrana está en un proceso de readaptación con el Barça y la intención de la selección es que todo eso se siga elaborando desde los servicios médicos. Que trabajarán en en su evolución y progresión para que pueda estar para la cita en La Cartuja, pero "con mucho cuidado".

En la selección española son conscientes de la situación de la capitana azulgrana, pero su intención es que la de Mollet del Vallés juegue: "La primera intención para que vengan a la selección es que puedan jugar. Creemos que nos puede ayudar dentro del campo. Hacemos nuestro trabajo, pensamos en los partidos que tenemos". Ha afirmado Tomé.

Como ha podido saber SPORT, Alexia Putellas ha conocido su convocatoria a la vez que el resto de sus compañeras, a las 11.30h de este jueves. Y acudirá a la convocatoria para continuar con su recuperación ya que considera que en el Barça se van a quedar sin la mayoría de las jugadoras y para ella es importante seguir la dinámica de ir entrenando con un grupo fuerte.

La sorprendente convocatoria de Vicky López

Además de Alexia Putellas, una de las sorpresas de la convocatoria de España ha sido la de Vicky López. La joven centrocampista del Barça debutará con la absoluta en esta Nations League. Con 17 años ya ha conseguido ganar una Champions League y un Mundial sub-17.

La seleccionadora dijo que lleva observando a la madrileña desde que jugaba el campeonato territorial sub-12 y que está muy impresionada de su progresión y del talento natural que tiene: "La vemos chiquitita, pero viene porque puede ayudar al equipo. Nuestro objetivo es ayudarla y que pueda seguir dando nuevos pasos".

El motivo de la convocatoria de Vicky López han sido los minutos que la jugadora está teniendo en sus últimos encuentros y el gran rendimiento que ha mostrado en las categorías inferiores.

"Ha habido contacto con Patri Guijarro"

Montse Tomé también ha confirmado que se han podido acercar posturas con Patri Guijarro, una de las jugadoras que no disputo el Mundial que terminó ganando la selección española este pasado verano. "El caso de Patri está en la dirección deportiva, ha habido contacto. Me trasladan la información, seguimos teniendo la misma respuesta, pero estamos tratando de resolverlo."

Sobre el cambio de estadio

Las semifinales de la Final Four de la Nations League se tenían que jugar en el Nuevo Mirandilla, pero finalmente se disputará en La Cartuja, porque el Cádiz juega dos días después en su casa y no quería poner en riesgo la disponibilidad de su estadio.

Montse Tomé no ha querido entrar mucho en la polémica y ha animado a los aficionados y aficionadas españolas a venir a apoyar a la selección: "Son cosas que suceden y no controlo. No tengo una opinión o no sobre esto. La Cartuja es un estadio grande, ya hemos jugado. Es el partido más importante que jugaremos en España. Es importante que recibamos el apoyo y que les podamos hacer disfrutar".