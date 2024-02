Alexia vuelve a la selección: la rueda de prensa de Montse Tomé, en directo

El cambio de sede

Montse Tomé: "Son cosas que suceden y no controlo. No tengo una opinión o no sobre esto. La Cartuja es un estadio grande, ya hemos jugado. Animaría a toda España a apoyar a la selección: es el partido más importante que jugaremos en España. Es importante que recibamos el apoyo y que les podamos hacer disfrutar".