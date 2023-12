La sorprendente confesión de Aitana sobre qué hará cuando deje el fútbol

Aitana Bonmatí siempre se ha mostrado ambiciosa con sus objetivos. Durante la 'Gala de les Estrelles' de la Federació Catalana de Futbol (FCF), desveló cuáles son sus planes cuando se retire del fútbol.

Aitana, que subrayó que todavía le quedan muchos de fútbol, tiene claro que quiere seguir vinculada a este deporte, aunque con un rol diferente. "De momento no me lo planteo, porque espero jugar muchos años, pero me gustaría ser directora deportiva".

Bonmatí añadió un matiz a su respuesta. Una puntualización que demuestra su voluntad de seguir protagonizando cambios importantes en el mundo del fútbol. "Tanto de femenino como de masculino", dijo. "Siendo mujer tengo la obligación de cambiar pensamientos. Siempre estoy pensando en qué puedo hacer fuera del fútbol".

La azulgrana insistió que todavía no ha tenido tiempo de asimilar lo que ha logrado en su carrera en los últimos meses. "El fútbol, como la vida, pasa muy rápido y siempre hay nuevos retos. No he tenido tiempo de valorar todo lo que he y hemos conseguido".

En la gala hasta se bromeó con la posibilidad de presidir la Generalitat de Catalunya. "Nunca digas que no", fue su respuesta. Antes, la Balón de Oro de este 2023 había confesado que el de mejor jugadora catalana es "el premio es el que más ilusión me hace, porque llevo Catalunya siempre en el corazón".