El Sant Andreu, favorito para ganar el play-off catalán

El gol de Jorge Carreón le deja a un paso de la eliminatoria estatal El San Cristóbal ha de remontar en el Narcís Sala para pasar

El Sant Andreu está rentabilizando al máximo sus goles en este play-off, pues el equipo cuatribarrado volvió a ganar por 1-0 y se apuntó el primer asalto de un combate que se resolverá el domingo en el Narcís Sala, y de donde saldrá el conjunto catalán que disputará la eliminatoria estatal, que será ya la definitiva.

El entrenador Xavi Molist estaba satisfecho pero prudente tras el partido: “Encarrilamos la eliminatoria, pero no está todo hecho. El San Cristóbal demostró hace siete días que puede marcar tres goles antes de la media parte. Tenemos que ser conscientes que no está acabada. Hemos intentado que Tom tuviera poca pelota, que para Sanku hubiera ayudas, que Cantí no recibiera segundas pelotas, por eso hemos hecho un doble pivote, con Guzmán e Iker junto con Noguera y Casti, que están muy bregados en estas situaciones. Además que los extremos cerraran por dentro y Carreón nos ha dado la vida, y Sergi Arranz ha hecho un muy buen partido arriba quedándose pelotas. No ha podido marcar, pero todo lo que ha hecho ha estado muy provechoso por el equipo".

Jorge Carreón, gol decisivo

Tras marcar un solo gol en la liga en campo de L’Hospitalet, ahora Jorge Carreón ya estrenó su cuenta goleadora en el play-off. Un gol importante que puede valer su peso en oro para el pase de los cuatribarrados a la eliminatoria definitiva.

Por su parte el San Cristóbal, que cayó en un encuentro con mucho respeto de ambos equipos y con pocas ocasiones de gol, no se rinde. El equipo de Dani Andreu lo intentará ahora en el partido de vuelta, el domingo en el feudo andresense a partir de las 18.00 horas.

El entrenador egarense declaró en Diari de Terrassa que: “Hoy no hemos tenido la efectividad del día de L’Hospitalet, y en una acción de mala suerte en la que han empujado a Sanku, nos han marcado y el partido cambió totalmente. No hubo muchas ocasiones de gol, pero ellos han estado bien y han llevado el ritmo del partido, que ha sido muy complicado para nosotros. Esto no se ha acabado, y ahora tenemos que analizar lo que hemos hecho mal y recuperar a la gente anímicamente, para ir allí con la idea de que se puede hacer, eso si, sabiendo que será muy difícil, como ya sabíamos antes de comenzar la eliminatoria”.

El club parroquial quiere que el equipo esté lo más arropado posible, y pone un autocar a disposición de sus seguidores, que con entrada incluida costará solamente 10 euros.