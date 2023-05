L'Escala, Mollerussa y Reus Reddis ya son campeones y suben a Tercera

Los gerundenses lo eran antes de jugar y perder con el Caldes Ilerdenses y reusenses lo lograron ganando al Igualada y Cambrils Unió respectivamente

A falta de dos jornadas para el final de la liga ya se conocen los tres equipos que suben a Tercera, pues los tres líderes de grupo cumplieron el guion, y con distinto signo se proclamaron campeones. L'Escala y Reus Reddis estrenarán categoría, mientras que el Mollerussa regresa tras muchas temporadas.

En el grupo 1 el equipo de Arnau Sala asciende pese a perder en casa ante el Caldes, pues antes de comenzar el partido ya era campeón por la derrota del Vic el sábado ante el Parets. Por detrás del campeón está el equipo de Osona con un solo punto de renta sobre el Palamós, que venció al Lloret con un postrero gol de Davesa. El Figueres vuelve a meterse en zona de ascenso a Superlliga tras vencer al Granollers por 2-1 en un duelo directo. Por abajo el Bescanó dio un paso de cara a la permanencia al vencer al Mollet.

En el grupo 2 al Mollerussa le bastaba un empate en Igualada para sellar el título, pero venció por 0-2 con goles de Moró y Jordi Ars y lo consiguió a lo grande. Los de Jordi Cortés regresan de este modo a categoría estatal, donde jugaron varias temporadas en los años 80 y 90. Por detrás de los leridanos sigue el Rubí con 5 puntos de margen sobre un Atlètic Lleida que cayó en campo del Turó Peira por 3-1. Tanto los de Jordi Peris como los de Beto Company tienen asegurado el ascenso a Superlliga. Por abajo la lucha es titánica con triunfos del Atlètic Alpicat y Balaguer y derrota del Tàrrega.

En el grupo 3 el Reus Reddis no tuvo problemas para vencer a un Cambrils Unió, que ya es equipo de Segunda Catalana junto al Molins de Rei. El equipo de Marc Carrasco goleó a sus vecinos de provincia, y festejó al final del encuentro el regreso de la ciudad a Tercera, pues el Reddis no había estado nunca, pero el antiguo Reus si, y fue una pena como desapareció. La jornada dejó los triunfos de todos los equipos de arriba, algo que no ocurría desde hacía muchas jornadas.