Cerdanyola, Lleida Esportiu y Badalona Futur certifican su permanencia

Todos cumplieron con su objetivo y seguirán un año más en Segunda Federación Por su parte, el Manresa logró otra victoria más y acaba la liga cuarto, muy en forma para el play-off

Cerdanyola, Lleida Esportiu y Badalona Futur cumplieron este domingo y certifican su permanencia en Segunda Federación. Evitar el descenso permite, de paso, aliviar a Tona y Rapitenca, pendientes en Tercera Federación de sus resultados. Gran jornada para el fútbol catalán.

Lo era virtualmente pero faltaba confirmarlo: el Lleida Esportiu seguirá un año más en Segunda Federación. El conjunto ilerdense asaltó la CE Dani Jarque contra un Espanyol B (0-2) con la mente puesta en el play-off de ascenso a Primera Federación. Los de Luis Blanco no afrontarán la promoción con las mejores sensaciones posibles, al haber enlazado tres derrotas seguidas y cuatro jornadas sin ganar en el tramo final de liga desde que ya no hubo opción a ascenso directo. Al final los blanquiazules terminan quintos cuando no hace tanto eran segundos. En el duelo de ayer tuvo el control del partido, pero no lo supo reflejar en el marcador ante un rival que supo defenderse a la perfección. Después de una primera parte sin demasiadas ocasiones, Chuli firmó el 0-1 tras el descanso. Precisamente, el veterano delantero se encargó de ampliar la renta después de una jugada entre Nani y Agüero. Los de Luis Blanco ya no tuvieron capacidad de reacción aunque Nabil tuvo una doble ocasión a balón parado y ya en el 90 los periquitos mandaron un balón al palo. Ni los seis minutos de añadido hicieron peligrar el triunfo para el Lleid, que cumplió su objetivo.

Por su parte, el Badalona Futur selló matemáticamente la permanencia tras un buen triunfo en casa ante el Deportivo Aragón (2-0) para despedirse de su afición, mientras que los aragoneses tendrán que disputar la eliminatoria de permanencia al terminar en decimotercera posición. Una gran jugada del exblaugrana Peque Polo acabó con una gran definición del jugador para abrir muy pronto el marcador. Ya en la segunda mitad, pasada la hora de encuentro, Albert Torras aprovechó una asistencia de Peque Polo, que fue el mejor del partido, para hacer el segundo de los escapulados y certificar que los tres puntos se quedaban en el Estadi Municipal. El resto del partido fue de puro trámite y apenas hubo ocasiones de gol a sabiendas de que ya estaba todo decidido.

El Cerdanyola, salvado en su exilio

Un gol de Bruno Perone en el tramo final desató la alegría en Les Fontetes (1-0), lleno a rebosar para llevar en volandas al Cerdanyola hacia la salvación. El equipo llegó al grupo 5 de rebote y, sufriendo muchísimo, seguirá en Segunda RFEF tras culminar una espectacular remontada ya que estuvo muchas jornadas hundido en la tabla.

El Cacereño llegaba con los deberes hechos y tras una primera parte intensa, con alternativas pero sin ocasiones claras, el gol ‘verd’ llegó en la recta final del encuentro, cuando un centro desde la derecha lo incrustaba Perone a la red cacereña. Jagoba Zárraga impidió el empate visitante en los minutos finales.

Dos realidades entre Manresa y Prat

Ya piensa en el play-off el Manresa, que termina la liga al final en cuarta posición y con muy buenas sensaciones. En La Almozara los de Ferran Costa fueron efectivos y se pusieron 0-2 antes del descanso contra el Ebro. El gol de Eder puso emoción en los últimos minutos.

Por su lado, el Prat se despidió de la categoría y de su público con un buen partido. Los de Pedro Dólera remontaron tras el descanso en una gran segunda mitad frente al Olot (3-1). Padilla, de falta directa, se encargó de sentenciar el partido consiguiendo así su gol número 100 como amateur.