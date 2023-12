Nacho González: "Intentaremos ser dominadores ante el Logroñés"

El Nàstic viaja este domingo a Logroño con el único objetivo de sumar los tres puntos para tratar de finalizar el año con buenas sensaciones y metidos en el play-off de ascenso. No le pondrá las cosas fáciles la SD Logroñés, un rival al que tratarán de quitarle el dominio del balón ya que, según Nacho González, ofrece un juego muy vistoso.

“Preveo un partido muy difícil, todos lo son. No es un tópico, es una realidad en esta categoría. Jugamos ante un equipo que es fuerte en su campo, que tiene un juego bastante vistoso y al que no le hace justicia los resultados que lleva. Es un equipo dinámico con el balón y que quiere ser partícipe del juego. Intentaremos robarle la pelota lo máximo posible, ser dominadores nosotros y, sobre todo, que las ocasiones sean mayoritarias para nosotros y no para ellos”, declaró Nacho González en la rueda de prensa previa al encuentro.

Buenas sensaciones

El defensor grana destacó también la importancia de “llegar a las vacaciones con los tres puntos”. “Aparte de la situación clasificatoria, que es importante para un club como el Nàstic pero no lo más relevante, lo que interesa es la sensación y lo que el equipo transmite y genera con su juego”, apostilló Nacho, que considera que están “en una situación buena y debemos estar tranquilos”.

Una tranquilidad que podría llegar después de haber superado un gran bache hace pocas jornadas. “Uno siempre quiere estar en lo más alto posible. A pesar de ese pequeño bajón en esos ocho partidos en los que nos costaba mucho todo, hemos llegado al último duelo antes del parón no dependiendo de nosotros pero casi para entrar en el play-off de ascenso”, comentó el central, que confía en que “si hacemos un buen partido y nos vamos con una victoria, casi seguro estaremos dentro de la parte alta”.

A pesar de que lo que más destaca en el fútbol es la actualidad, Nacho González reconoce que “lo más importante es llegar a los últimos dos meses de competición con opciones de todo”. “Estamos en ese camino y el domingo vamos a Logroño siendo conscientes de ello”, añade.

Feliz por su regreso

En el plano personal, Nacho González asegura estar “muy feliz” por su regreso ante el Tarazona tras lesión: “Me sentí muy feliz por volver a jugar. Soy una persona que a la mínima que puede volver, no vale para estar fuera. El médico me decía que podía esperar un poco más, pero yo no aguantaba. Volví al once y estuve contento de regresar y, sobre todo, de la victoria ante el Tarazona”. Un triunfo que considera “merecido por cómo se dio”, ya que eran “conscientes de la importancia del partido”. Ahora, el equipo afronta el próximo compromiso ante la SD Logroñés “con una energía y una positividad enorme”.

Finalmente, el defensor sevillano deja claro que “la sensación a nivel físico es bastante buena, estoy muy contento, pero los tres puntos eran lo más importante”.