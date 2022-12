La fiesta del fútbol base catalán, un éxito rotundo

Santa Perpètua de Mogoda y Vic acogieron la segunda edición de los Encuentros Territoriales en categoría sub 12, sub 13 y sub 14, tanto en modalidad masculina como femenina Las futbolistas azulgranas Ariadna Mingueza y Gemma Font no se quisieron perder la celebración y apoyaron y dieron ánimos a todos los jugadores y jugadoras

Los Encuentros Territoriales del fútbol catalán se han llevado a cabo, por segunda vez, en el Camp de Futbol Municipal Centre Paco Navarro, sede de la Unificación CF Santa Perpètua; y como novedad de esta edición en l'Estadi Municipal Hipòlit Planàs, feudo de la UE Vic y del Vic Riuprimer REFO FC; y en el Camp Municipal Torras i Bages, donde juega el OAR Vic.

Los jugadores y jugadoras sub 12, sub 13 y sub 14 venidos de todo Catalunya han disfrutado de una gran fiesta en una jornada festiva y de buen fútbol base. Las 14 delegaciones de la FCF han sido representadas por una selección femenina y una masculina, y cada una de ellas ha disputado hasta tres partidos durante el día de hoy, todas ellas repartidas entre los tres campos de fútbol. Los enfrentamientos han tenido una duración de dos partes de veinte minutos, y se han disputado en formato liguilla y sin ningún tipo de competición ni finales.

UNAS CIFRAS DE RÉCORD

En total, en estos Encuentros Territoriales han participado hasta 840 futbolistas, repartidos en las 56 selecciones territoriales que han jugado en Santa Perpètua de Mogoda y en Vic. El objetivo final de este acontecimiento es hacer un seguimiento de jugadoras y jugadores sub 12, sub 13 y sub14 para qué puedan ser seleccionados por las Selecciones Catalanas Base y competir en los Campeonatos de España que tendrán lugar durante el 2023.

LAS JUGADORAS PROFESIONALES NO SE PIERDEN LA CITA

Además, la campeona del mundo y jugadora del FC Barcelona Ariadna Mingueza, así como la también azulgrana Gemma Font, no se han querido perder esta fiesta y han apoyado y dado ánimos a todos los jugadores y jugadoras de los Encuentros Territoriales, compartiendo experiencias y opiniones con todos ellos y ellas.

Una vez concluida la jornada, cada uno de los jugadores y jugadoras ha recibido como regalo la equipación de juego por parte del directivo y delegado de la selección que han representado. Por este motivo, en las tres sedes han asistido todos los directivos y delegados de la Federació Catalana de Futbol, encabezados por el presidente Joan Soteras. Asimismo, también han estado presentes la alcaldesa de Santa Perpètua de Mogoda, Isabel García; el presidente de la UCF Santa Perpètua, Francisco Torres; y la presidenta del OAR Vic, Anna Jiménez; entre otros.