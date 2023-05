Esteve Calzada renuncia a la presidencia del Sabadell

El presidente comparecerá mañana a las 13.00h en la Nova Creu Alta En un comunicado, Calzada anuncia que dejará el cargo

El CE Sabadell ha emitido un comunicado de su presidente, Esteve Calzada, en el que ha anunciado que comparecerá mañana lunes 29 de mayo para anunciar su renuncia al cargo de Presidente y miembro del Consejo de Administración.

EL COMUNICADO ÍNTEGRO

Estimados Arlequinadas y Arlequinados,

Quería explicaros que ayer fue mi último partido como máximo responsable del Centre d'Esports Sabadell, dado que he decidido renunciar al cargo de Presidente y de miembro del Consejo de Administración con efectos inmediatos.

Es una decisión que tomo por motivos fundamentalmente profesionales y de salud mental. Como sabéis, durante los casi 6 años que he estado al frente del club he ido compaginando la función de Presidente con mi trabajo y también con otros proyectos empresariales. Pero ahora ha llegado un momento en el que no puedo ofrecer a nuestro querido club ni el tiempo ni la energía que requiere una responsabilidad tan importante.

Se trata de una decisión que llevaba meditando desde hace mucho tiempo y que no ha sido nada fácil de tomar, teniendo en cuenta la pasión que durante este tiempo la mi familia y yo hemos desarrollado por el Sabadell y por todos vosotros. Tarnpoco ha sido fácil encontrar el mejor momento para hacerlo.

Este momento es ahora. Con la temporada terminada y con el equipo consolidado en la 1ª Federación, con el club reestructurado y preparado para afrontar la siguiente etapa de crecimiento, que debe llevarla de forma definitiva donde corresponde: al fútbol profesional.

Han sido 6 años muy intensos, donde ha habido de todo, momentos bien complicados pero también momentos irrepetibles que me olvidaré. Y han sido años en los que lo he dado todo para salvar al Sabadell, dedicándole mucho tiempo, energía y también mucho dinero. Y esto a menudo poniéndolo por delante de mi trabajo, de la familia, y también de mí. Ahora ha llegado el momento de invertir este orden y por eso ya no podré seguir liderando el club, al menos con el nivel de excelencia y dedicación que me gusta poner en todo lo que hago.

Pero no sufráis que el Sabadell queda en muy buenas cosas a nivel ejecutivo, ni piense tampoco que se entregará del todo de mí. En mi posición de accionista destacado del club seguiré ayudando en todo lo que pueda, y seguiré apoyando el proceso de identificación de nuevos inversores que se puedan añadir para implementar la visión que sabéis que tengo del club . Sólo que ahora lo haré sin funciones ejecutivas y sin presencia mediática.

Por último, quiero agradecerle de todo corazón el apoyo recibido durante estos años. También a los jugadores y entrenadores que han apostado por el proyecto, a los empleados que forman parte del escudo, como Bransu y Albert Ramos, a los medios de comunicación (especialmente Sergi Garcés y Pere Figueras) y miembros del Consell Consultiu. A las Peñas, en los patrocinadores (sobre todo Cerba y Hummel), en el Ayuntamiento de Sabadell y en la alcadeza Marta Farrés. Mención especial para mi familia, por Bruno, mi compañero de fatigas en tantos y tantos proyectos. Para Ana, una máquina de hacer campañas de socios y de montar saraos arlequinados con pocos recursos. Para Luis, el crack que solucionó la enrevesada situación societaria. Por Axel y sus conocimientos de fútbol. Para Xavi Andreu, ex-consejero y siempre disponible con el consejo adecuado. Por los nieves campañas inversores y evidentemente por el Pau Morilla-Giner, ya que nuestro proyecto no podría entenderse sin su llegada en 2019.

¡Muchas gracias familia arlequinada, hasta siempre! Honor al Sabadell.

Esteve Calzada i Mangues