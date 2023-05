El Cornellà busca la salvación; Nàstic y Sabadell la Copa

Los de Riutort visitan al Numancia, que también lucha por la salvación. Un punto ya daría la permanencia Nàstic y Sabadell, ya salvados, lucharán por clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey ante Alcoyano y Osasuna Promesas

Jornada sabatina de transistores en Primera Federación. A un partido de finalizar la liga regular hay todavía muchas cosas por decidir: el campeón, el último billete de play-off, el descenso... y ahí es donde entra el Cornellà.

El equipo de Gonzalo Riutort se juega las habichuelas en su visita al Numancia (19.30h). Un rival ‘de Primera’ en un estadio de misma categoría, un Los Pajaritos que acogerá el desplazamiento de muchos seguidores cornellaneses que darán un último aliento a sus futbolistas.

A los verdes les vale con el empate, pues el cuadro soriano también está metido de lleno en la lucha por no bajar y ambos se encuentran empatados a puntos (46). No obstante, haría bien en no fiarse el Cornellà ya que Real Unión (45) -que marca el descenso- y La Nucía -también con 46 unidades- se miden en el Stadium Gal. El Atlético Baleares (44) necesita ganar y esperar múltiples tropiezos.

San Emeterio, por lesión, y Mario Barco por sanción, son baja en el Numancia mientras que el Cornellà no puede contar con Gonpi, lesionado, ni el segundo entrenador, Juanjo Prior, sancionado.

Nàstic y Sabadell, a por la Copa

También a la misma hora actúan Nàstic y Sabadell. Los grana reciben al Alcoyano mientras que los arlequinados hacen lo propio con Osasuna Promesas. Ambos sueñan con clasificarse para la próxima ronda de la Copa del Rey. Iván de la Peña, Robert y Lupu, por lesión, son baja para los de Dani Vidal; Imanol por lesión y Primi y Moyita por sanción, en el Alcoyano. Miki Lladó, por su parte, tiene lesionados a Gurdiel, Ricard Pujol, Álex Sala y Athuman mientras que el filial navarro no cuenta con Ander Dufur e Irurita por lesión y Unai Dufur por sanción.