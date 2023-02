Arnau Basagaña: "Fuimos a la guerra sin armas"

El entrenador de 29 años, cesado del CF Mollet UE Su puesto lo ocupará Albert Cámara, 'viejo' conocido del club

Arnau Basagaña se incorporaba como nuevo técnico del CF Mollet UE a finales de noviembre, tras destituir a David Parra. Los malos resultados por parte del anterior entrenador llevaron a Basagaña a recoger el testigo de salvar al club molletense del descenso a Segunda Catalana.

Durante su trayectoria como jugador, el técnico de 29 años había sido jugador de las categorías inferiores de FC Barcelona, CF Damm y Mataró, entre otros. Llegó a disputar 43 partidos entre Primera Catalana y Tercera División hasta su retirada prematura con 25 años.

Aldosivi y Tálleres de Córdoba, era su hoja de experiencia hasta llegar al conjunto catalán. Tras pasar 9 años en la Fundación Marcet, decidió emprender un nuevo viaje por tierras argentinas para actuar como segundo entrenador en la primera división argentina. "Me contacta Ángel Guillermo Hoyos, un entrenador que había tenido yo en categorías inferiores para ofrecerme un puesto dentro del Staff. Ya sabía como trabajaba yo, ya que me había visto como entrenaba a juveniles. Supongo que le gustó mi forma de ver el fútbol, así que dejé todo para irme allí. Hasta ese momento también ejercía de coordinador, mientras alternaba mi carrera de jugador", añade Arnau Basagaña.

"Llegó la pandemia, entonces me vi obligado a dejar Talleres y volver", así aclara el técnico la decisión de volver a España. El CE Europa, es el primer equipo en contactar con él para dirigir la División de Honor Juvenil del club barcelonés. No contento con la forma de trabajar del director deportivo, Arnau Basagaña deja el cargo tras menos de un mes: "No me gustó como no dejaba hacer mi trabajo como entrenador. No tardé en dejar el puesto, vi que no tenía que seguir allí", afirma el joven técnico.

Tras 3 meses sin ejercer como entrenador, la llamada del presidente del CF Mollet UE, Jordi Candela, era el siguiente paso para este entrenador nacido en 1993. Recogió al equipo molletense que en ese momento era último en la clasificación, habiendo logrado una sola victoria en 9 jornadas. "El equipo estaba sin ilusión, triste", asegura Arnau sobre el estado anímico del grupo en ese momento de la temporada. Pese a eso, 8 partidos después ha visto como lo relevaban del cargo tras conseguir 7 puntos.

Me fui a la guerra sin armas

El entrenador de Montmeló, descontento con la decisión de la junta directiva, aludía estar en la zona baja de la tabla a las bajas que ha tenido el equipo. "Me fui a la guerra sin armas. Durante tres jornadas no teníamos un '9' y el equipo aun así estaba trabajando muy bien. Hicimos fichajes y estábamos puliendo nuestra idea juego, los jugadores estaban con nosotros. No entiendo la decisión, pero la respeto", explica el míster a Sport.

𝙾𝙵𝙸𝙲𝙸𝙰𝙻 • Arnau Basagaña deixa de ser entrenador del 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐄𝐑 𝐄𝐐𝐔𝐈𝐏



👏🏻 El club vol agrair públicament tots els serveis prestats a l'entitat i li desitja la major dels èxits en els seus nous reptes professionals



El @cfmolletue és i sempre serà la teva casa. 🤍❤️ pic.twitter.com/WzEa1TvPrV — CF Mollet UE (@CFMolletUE) 16 de febrero de 2023

"Lo que no me ha gustado han sido las formas de echarme. Por teléfono y en 3 minutos, cuando hemos estado toda la semana entrenando. Muy frío todo", así expresa su descontento Arnau Basagaña. Todo el mundo sabe que la forma más fácil de evaluar a un entrenador son los resultados, aunque el juego del equipo sea bueno.

Ante la pregunta sobre si cree que el equipo se salvará, el técnico se muestra claro en su respuesta: "Creo en los jugadores, han sufrido mucho. Estoy seguro de que lo sacarán adelante, se lo merecen. Después de los fichajes que había hecho nuestro staff técnico, el equipo estaba funcionando, así que les deseo toda la suerte del mundo para que logren la salvación".

Su cargo lo ocupará Albert Cámara, que vuelve al club después de 8 años. El entrenador barcelonés dirigió hasta la temporada pasada a la UE Vic, previo paso a EC Granollers o CF Badalona, entre otros. En su primera etapa, Cámara estuvo durante 2 temporadas al mando del equipo entre 2013 y 2015.