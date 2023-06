El "triste" récord de Xavi que ha superado Àlex Carbonell

El futbolista suma un partido más que el técnico de la primera plantilla en el Barça Atlètic "Ha sido un orgullo llevar la camiseta del Barça", dijo en un tono de despedida

Àlex Carbonell jugó su partido número 62 con la camiseta del Barça Atlètic, una cifra que le permite superar los 61 que había disputado Xavi Hernández con el filial. Este récord, sin embargo, llegó en una derrota muy dolorosa, ante el Real Madrid Castilla, lo que restó relevancia al hecho, según el propio jugador-

"Si te soy sincero, hoy es un día muy triste para mí", dijo a los micrófonos de 'Esport 3'. "Es verdad que llevo tres etapas en el club y lo he disfrutado muchísimo. Estoy contento de poder llevar esta camiseta otra vez y súper orgulloso a nivel individual, pero es anecdótico porque lo que más ilusión me habría hecho es clasificarnos".

Y es que, para el futbolista, la derrota ha sido "muy dura, un golpe duro, veníamos con muchísima ilusión y nos vamos muy tristes", aseguraba, aún lamentándose de la ocasión que erró Estanis Pedrola: "Hemos tenido una ocasión muy clara que habría acabado decidiendo. Si la metemos, la eliminatoria se acaba allí".

Sobre su futuro

Àlex Carbonell acabó hablando sobre su próxima etapa como futbolista y, con aroma a despedida, comentó que "ahora no sé qué haré la temporada que viene. Imagino que mi etapa se debería acabar en el filial, pero no lo sé, ahora mismo no pienso en estas cosas, ya se verá". Eso sí, tiene claro que "ha sido un orgullo llevar la camiseta del Barça".