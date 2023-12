¿Quién es el tapado de Rafa Márquez?

En las dos últimas sesiones de entrenamiento del Barça Atlètic la gran sorpresa ha sido la presencia de Toni Fernández, mediapunta de solo 15 años El jugador de Rubí es un cadete de segundo año que juega regularmente en el Juvenil B y ya ha debutado con el Juvenil A.

El Barça Atlètic de Rafa Márquez afronta la visita a Lugo (domingo 18h) con la intención de repetir las sensaciones del último partido a domicilio del filial. El triunfo en Palamós contra el Cornellà (0-2) estuvo acompañado por un alto nivel de juego que el equipo no logró mantener contra el Deportivo (1-2).

El técnico mexicano podría introducir cambios en el último once. Toni Fernández, de 15 años, se ha ejercitado durante dos días seguidos a las órdenes de Rafa Márquez.

¿Podría ser la gran sorpresa de la convocatoria para viajar a tierras gallegas?

Hace medio año, Toni Fernández jugaba en el Cadete B que dirigía Pol Planas. El de Rubí era la gran estrella de un equipo que venció con autoridad la Liga Preferente Cadete. Toni jugaba de falso '9' y llegó a sumar 29 goles en la competición regular.

Seis meses de constante progresión

En junio de este 2023, Toni Fernández no podría imaginarse lo que ha podido vivir en estos seis meses. De hecho no fue hasta agosto cuando Toni cumplió los 15 años. El de Rubí realizó la pretemporada con el Juvenil B, equipo en el que ha sumado cinco goles en 11 partidos de campeonato. Su equipo tenía que ser el Cadete A de Arnau Blanco pero en la División de Honor Cadete esta temporada solo ha disputado un partido. De hecho Toni ha llegado a ser convocado en dos ocasiones con el Juvenil A pero todavía no ha debutado con el equipo de Óscar López. Su primo Guille está alternando esta temporada el Juvenil B con el Juvenil A. Entrenarse con los Alarcón, Unai, Pau Víctor y compañía ya es un paso adelante brutal que tiene que servirle a Toni para seguir progresando a diario.

Toni Fernández, con Noah Darvich, en una sesión de entrenamiento del Barça Atlètic | FCB

Una zurda de muchos quilates

Desde que llegó del espanyol al Alevín C del Barça que dirigía Dani Horcas, Toni Fernández ha mostrado siempre un talento especial. Su zurda no es habitual. El toque de balón con la pierna izquierda es de mucho nivel. Un toque de gran técnica que tiene siempre una intención ofensiva. Toni es un gran regateador pero sobre todo su principal cualidad es el chut a portería. Es un maestro para definir con suavidad y también con potencia. Lanza de manera notable las faltas y juegue donde juegue siempre es una amenaza de gol.

En el cadete B era el falso '9' del equipo pero en el Juvenil B acostumbra a actuar como interior. También puede jugar de extremo en la derecha. Aunque no destaca ni por ser muy rápido ni potente, es un jugador de calle. Toni es muy pillo, siempre tiene recursos para desequilibrar y definir.

Toni Fernández es un zurdo de una clase infinita | FCB

¿Habrá querido Márquez verlo de cerca esta semana que el Juvenil B no tiene jornada de Liga? ¿Puede ser la sorpresa de la convocatoria contra el Lugo? Todo hace pensar que el entrenador mexicano habrá examinado a fondo a esta gran perla de La Masia pero su edad (15 años) nos hace pensar que todavía tiene un largo camino que recorrer antes de poder debutar con el filial.

Los entrenadores del fútbol base del Barça lo conocen bien y sabrán gestionar los pasos a dar en los próximos meses. Está en buenas manos.