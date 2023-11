Gistau y Toni Fernández, dos cadetes más que pueden debutar en la Youth

El Juvenil A de Óscar López ha viajado con numerosas bajas a Hamburgo para sumar la cuarta victoria consecutiva en la Youth League En una convocatoria plagada de jugadores del Juvenil B destaca la presencia de dos jugadores del 2008, el delantero centro Óscar Gistau y el mediapunta zurdo Toni Fernández

El Juvenil A ha viajado a Hamburgo con una lista de convocados de circunstancias con nueve jugadores del Juvenil B, entre ellos dos cadetes. Óscar López pierde a nueve mundialistas sub-17 además de jugadores importantes que siguen lesionados como Diego Kochen, Alexis Olmedo o Adrian Simon Gill.

El Barça busca la cuarta victoria consecutiva en la Youth League en el campo del Shakhtar Donetsk, en Hamburgo. Los blaugranas se asegurarían la clasificación para la próxima ronda aunque el objetivo es intentar acabar primeros de grupo, ya que entonces se evitaría jugar la ronda de dieciseisavos de final que jugarán los segundos clasificados.

🛫 Així ha estat el viatge del 𝐉𝐮𝐯𝐞𝐧𝐢𝐥 𝐀 a Hamburg



🇩🇪 ¡El Juvenil A ya está en Alemania! Esta tarde entrenamiento previo en la ciudad deportiva del Hamburgo

Cadetes muy preparados

Contra el Amberes, en la primera jornada, ya debutó un jugador cadete. Guille Fernández está alternando esta temporada el Juvenil B con el Juvenil A pesar de ser del año 2008. Su caso podría parecer aislado pero Óscar Gistau está siguiendo sus pasos en la liga combinando sus presencias en la División de Honor Juvenil y en la Liga Nacional Juvenil.

Gistau es un delantero centro con unas características muy interesantes porque además de ser muy resolutivo en el área gracias a un físico imponente no tiene problemas para bajar a recibir y caer a las bandas. El caso de Toni es más especial, ya que el de Rubí se estrena en una convocatoria del juvenil A. En su caso ha jugado un partido con el Cadete A y el resto con el Juvenil B. En caso de jugar algún minuto en Hamburgo debutaría en la Youth y con el Juvenil A. Toni es un prodigio técnico que tiene una relación fantástica con el gol. Además es un comodín en ataque, ya que puede jugar de interior, extremo y de falso ‘9’.

Sumar la cuarta victoria consecutiva

Óscar López no se quiere desviar de su discurso habitual y se concentra en el juego: "Esta competición nos sirve para que los jugadores aprendan y ganen bagaje, nosotros queremos ser siempre protagonistas y salir jugando desde atrás, es importante que siempre mejoremos en como saber interpretar el juego en todas las situaciones del partido”.

Óscar López ha liderado la expedición del Juvenil A a Hamburgo | FCB

El entrenador blaugrana no lamenta las bajas y destaca la apuesta del club. “Nos hemos llevado a tres cadetes porque esta es la apuesta del club, si están preparados podrán jugar”.

@oscarlopez7: "Volem aconseguir la classificació, però el més important és que els jugadors agafin bagatge en aquest tipus de competició"



Las declaraciones del técnico del Juvenil A y de Cristo previas al partido de este martes 🆚 Shakhtar Donetsk

La felicidad de Cristo

Uno de los jugadores más 'veteranos' del grupo, Cristóbal Muñoz destacaba la importancia de no bajar el pistón competitivo: “En la youth League no puedes relajarte, los rivales son equipos físicos y que saben jugar"” Cristo está feliz porque Rafa Márquez le dio la posibilidad de debutar en la última jornada con el Barça Atlètic: “Es un objetivo que me había marcado esta temporada y estoy feliz por ello, ahora me toca seguir esforzándome en el Juvenil A”.

El Shakhtar ha sumado tres puntos en las tres primeras jornadas y necesita ganar para seguir aspirando a acabar entre los dos primeros.

Alineaciones probables

Shakhtar: Kravets, Drozd, Oharkov, Shekeleta, Dankoskyl, Losenko, Bundah, Tsukanov

Barça: Yako, Landry, Kospo, Domínguez, Navarro, Espart, Brian, Cristo, Nil Calderó, Hugo Alba, Dani Rodríguez.

Hora: 12 h Campo Edmund Plambeck

Árbitro: Bulat Sariyev (Kazajistán)