Los primos Guille y Toni Fernández lideran la convocatoria de la sub-17

Además de los primos Guille y Toni Fernández-Casino, han sido convocados los blaugranas Albert Navarro, Landry Farré, Xavi Espart y Marc Bernal El Barça lidera la convocatoria de Hernán Pérez para tres partidos del Minitorneo de clasificación al Europeo sub-17 que se jugarán en Malta entre el 25 y 31 de Octubre

La Masia vuelve a ser la academia más representada en una convocatoria de selecciones inferiores. Si el Real Madrid cuenta con cinco canteranos blancos en esta lista del seleccionador sub-17 Héctor Pérez, el Barça lidera la convocatoria con seis jugadores.

Los seis futbolistas del Barça están citados este domingo a las 8 de la tarde para concentrarse para preparar los tres partidos que se jugarán en Malta.

España jugará contra Malta el 25 de octubre, el segundo partido se disputará el 28 de octubre contra Macedonia del Norte mientras que esta fase clasificatoria para el Europeo sub-17 se cerrará con el Eslovaquia-España previsto para el 31 de octubre.

Los primos Fernández-Casino

Los primos Fernández-Casino son los más jóvenes de los seis blaugranas citados. Toni y Guille son de la generación del 2008 mientras que el resto son nacidos en el 2007 y forman parte de la generación de Lamine Yamal.

Toni y Guille llegaron al Barça procedentes del Espanyol cuando eran alevines de primer año. Los dos han iniciado su sexta temporada en el fútbol base del Barça. Ambos son dos de las grandes perlas de La Masia y como Lamine o Balde también tienen a Jorge Mendes como agente.

Toni y Guille Fernández celebran un gol | FCB

Ambos tienen todavía 15 años y cuando cumplan 16 años podrán firmar su primer contrato profesional.

Toni es zurdo y Guille es diestro, pero los dos son muy creativos y goleadores. Por su edad a ambos les correspondería jugar con el Cadete A, pero los dos han quemado etapas sin disminuir su rendimiento. Guille alterna el Juvenil A y el Juvenil B, mientras que Toni ya es un fijo de Pol Planas en el equipo que compite en la Liga Nacional Juvenil.

Landry Céphas Farré

Las últimas temporadas las lesiones han castigado a este defensa catalán de 16 años con raíces de Costa de Marfil. En sus inicios actuaba de central liderando la zaga con un físico privilegiado. En los últimos años, Landry se ha reconvertido en lateral capaz de rendir en ambas bandas. Su fuerza espectacular no esconde una técnica más que notable. Juega en el Juvenil B.

Albert Navarro

Uno de los mejores defensas de La Masia. Titular indiscutible para Óscar López en el Juvenil A. Su perfil discreto no esconde a un lateral izquierdo de gran potencial. Su físico siempre ha sido espectacular y, aunque sus características son más defensivas que ofensivas, Navarro tiene buen pie y la prueba es que siempre ha sido un especialista a la hora de ejecutar las acciones a balón parado. Puede actuar también con solvencia de central porque su instinto defensivo es una garantía.

Xavi Espart

A la sombra de grandes talentos como Quim Junyent, Dani Ávila o Marc Bernal, Espart es un gran discípulo del juego de posición del Barça. Su demarcación natural es la de interior, pero si los entrenadores lo reubican de pivote o lateral, el de Vilassar responde con nota. Nunca pierde balones y además tiene criterio para buscar pases de mérito. En defensa es muy aplicado y con el balón es una garantía.

Marc Bernal

El de Berga es la revelación con mayúsculas de la cantera. En tres meses ha pasado de competir en la División de Honor Cadete a jugar de titular con Rafa Márquez en el Barça Atlètic. Este salto inédito tiene fundamento. Bernal es un prodigio físico que roza el 1,90 de estatura y su zurda es de mucho nivel. Empezó de extremo, derivó en interior, pero parece destinado a consolidarse como un pivote moderno.