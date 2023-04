Roberto pone los goles y Arnau Tenas, los paradones para la goleada del Barça Atlètic

El filial fue muy certero ante una SD Logroñés con muy mala fortuna El capitán del Barça Atlètic cuajó un partido bajo palos para recordar con acciones de muchísimo mériro

Dicen que tener un 'nueve' que marque los goles y un portero que lo pare todo es garantía de éxito. Y así fue para el Barça Atlètic. Roberto y Arnau Tenas cuajaron sus mejores actuaciones de la temporada para el 3-0 que devuelve a los de Rafa Márquez a los puestos de play-off. Una victoria justa que también tuvo sus dosis de fortuna, pues al rival no le salió nada. Se marcó un gol en propia puerta, tuvo fallos groseros atrás y en ataque, se topó con un Tenas imbatible.

FICHA TÉCNICA Primera RFEF BAR 3 ________________ 0 SDL ALINEACIONES Barça Atlètic Tenas; Álvaro Núñez, Diounkou, Chadi, Román Vega; Casadó, Carbonell (Txus Alba, 72'), Moha (Pocho, 87'); Luismi Cruz (Sergi Rosanas, 80'), Roberto y Estanis (Fabio, 72'). SD Logroñés Jero; Monroy, Monreal, Víctor Ruiz, Manny (Paredes, 62'); Sarriegi (Alain Ribeiro, 75') Borja; Samanes (Emilio, 75'), Diego, Madrazo (Córdoba, 62') y Unzueta (Ángel Sánchez, 79'). Goles 1-0 M.36 Roberto; 2-0 M.55 Monreal, en propia puerta; 3-0 M.78 Roberto. Árbitro Escriche Guzmán (Comité Valenciano). TR: Román Vega (2TA, 46' y 79'). TA: Sergi Rosanas (81') /Sarriegi (30'), Ángel (81') Incidencias Partido de la Jornada 32 del Grupo 2 de la Primera RFEF disputado en el Estadi Johan Cruyff ante 1.504 espectadores.

Volvió la coherencia y Rafa Márquez sí pudo contar esta vez con dos piezas clave en su equipo, como son sin duda Marc Casadó y Estanis Pedrola. La pasada jornada se quedaron en blanco. Ni primer equipo ni filial. Así que formaron parte de un once en el que no hubo sorpresas y pese a las bajas, el mexicano pudo alinear un once titular muy apañado.

Se notaron los 'refuerzos' y el Barça Atlètic salió dominador desde el primer minuto ante un rival bien agazapado atrás y que buscó hacer daño en las salidas a la contra, como en una a los cinco minutos, pero Samames resbaló afortunadamente para los intereses del filial.

Resbalones... y gol

La primera clara de los de Márquez llegó a los 11 minutos, en una acción muy bien trenzada, centro de Luismi Cruz por la derecha y derechazo de Álex Carbonell que salió rozando la cruceta. Contestó el equipo de Raúl Llona con un chut potente pero desviado de Tamames tras una indecisión defensiva.

No se impacientó el Barça Atlètic y aunque le costó generar ocasiones, llevó mucho peligro Luismi Cruz a balón parado, pero sus lanzamientos laterales no encontraron rematador por poco.

El 1-0 por fin llegó y lo hizo tras otro inoportuno resbalón de los riojanos, esta vez de Víctor Ruiz, lo que propició la recuperación de Carbonell y en pase en profundidad hacia Roberto. El cordobés disparó con mucha precisión y la fuerza justa para celebrar su cuarta diana de la temporada.

Llega el segundo... y Tenas lo salva todo

El filial se fue a vestuarios con una ventaja corta pero merecida. La segunda mitad arrancó con la firme intención de la SD Logroñés de empatar, pero los riojanos se toparon con Arnau Tenas y también con una buena dosis de mala suerte.

El capitán del filial pudo con todo, puso una gran mano en un centro-chut que se envenenaba y en la otra portería, rápida acción azulgrana, centro desde la derecha de Carbonell y gol en propia de Monreal, que puso el balón por debajo de las piernas de su portero, Jero.

A partir de aquí, siguió el festival de Tenas parando todo lo que se podía parar y hasta lo que no y el Barça Atlètic marcó el tercero en otro error en la salida del cuadro visitante. El filial se quedó con diez por doble amarilla a Román Vega, pero el triunfo ya estaba en el bolsillo. Diez partidos seguidos sin perder y Arnau Tenas que se fue del césped celebrándolo con la grada.