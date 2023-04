¿Queremos que suba el Barça Atlètic o nos da igual?

Marc Casadó, Estanis Pedrola, Ángel Alarcón y Aleix Garrido se quedaron en blanco la pasada jornada. Ni primer equipo ni filial. Estuvieron durante la semana en dinámica del primer equipo azulgrana y Xavi Hernández les citó para el derbi catalán contra el Girona. Hasta aquí todo perfecto.

El problema es que el domingo, un día antes, el Barça Atlètic se jugaba mucho en Soria. El equipo de Rafa Márquez acusó las bajas, empató a cero y cayó de la zona de play-off de ascenso.

Es cierto que un filial es distinto, que se prevalece la formación, pero también hay objetivos deportivos y colectivos, y no se me ocurre otro mejor que tratar de subir de categoría.

Luego está el debate si es mejor tener al filial en Segunda A o en la Primera RFEF. Para gustos, colores y todas las opiniones son válidas. Personalmente, pienso que cuanto menor sea el salto entre el primer equipo y el filial, mejor. Y que también es preferible jugar en una categoría con más nivel, ante rivales más potentes porque desarrolla al futbolista.

Claro que Xavi los convocó para completar la convocatoria a causa de las bajas y como era de esperar, ni llegaron a calentar contra el Girona. Pero entonces, ¿por qué no reforzaron al filial el día antes? Normativa -si se juega en día distinto, no hay problema- y operativamente era posible. La prueba es que el guardameta y capitán Arnau Tenas sí estuvo en Los Pajaritos manteniendo una vez más la portería a cero del Barça Atlètic y al día siguiente, en el banquillo del Spotify Camp Nou.

Ya no es como años pretéritos, el 'feeling' entre Xavi Hernández y Rafa Márquez es excelente y al final cabe preguntarse si se apuesta o no por el ascenso, porque a lo sucedido el pasado fin de semana se añade la extraña gestión con Pablo Torre, que casi ni ha tenido minutos con los grandes ni con el filial, y la decisión de 'borrar' a Víctor Barberá del filial (y del Juvenil A) desde que se negó a renovar para fichar la próxima temporada por el Brujas. Habrá quien esté de acuerdo, para qué dar oportunidades si no va a seguir en el Barça, justifican. Pero sigue siendo el pichichi del equipo y guste o no, se echan en falta sus goles.