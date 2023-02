Rafa Márquez: "Intento trasladar a los jugadores la mentalidad de Puyol"

El técnico del Barça Atlètic repasó la actualidad y la evolución de su equipo en Barça TV "Los que han subido del Juvenil son los que más me han sorprendido para bien"

Rafa Márquez tiene las ideas claras. Sabe que el rol del entrenador en el fútbol base -también en el Barça Atlètic- es sobre todo el de un formador. Un instructor en juego pero también en valores. En una entrevista en 'El Dia B' de Barça TV, el técnico repasó la actualidad y la evolución de su equipo en la primera vuelta de la temporada.

Tres etapas

"Dividimos la primera parte en tres etapas. El inicio fue estupendo, luego vivimos una decaída con varias derrotas consecutivas, algo también nuevo para los chicos, y finalmente otra etapa donde hemos encontrado el equilibrio para competir y enfrentarnos a rivales importantes. En esta última nos hemos hecho fuertes en casa y nos ha costado conseguir puntos fuera. Pero ha sido una buena evolución y hay margen para seguir mejorando".

"Ha habido una evolución importante del equipo desde el inicio teniendo en cuenta el contexto, con jugadores nuevos y muchos del juvenil. Son los que más me han sorprendido para bien porque se han adaptado rápido".

El aspecto mental

"Hay que olvidarnos de dónde estamos en la tabla y trabajar, trabajar y trabajar. Después ya vendrán los resultados, seguramente, veremos a final de temporada".

"Es cuestión de carácter, la ambición que tenemos, el hambre para competir. Uno puede pensar que ya estando en el Barça lo puede tener todo y a esta edad es complicado gestionarlo. Desde el primer día los entrenamientos han sido muy intensos. Y en cada partido hemos demostrado carácter, intensidad y la calidad que se tiene para estar en el Barça".

"La clave es hacer cosas ordinarias y no hacer extraordinarias un día sí, dos no, uno sí, tres no... Ahí intento incidir mucho para se genere esta mentalidad. Para mí un ejemplo fue Puyol, aprendí mucho de él en la cuestión mental porque cada día se dejaba la piel por defender estos colores y es lo que les intento trasladar".

Los fichajes de invierno

"Son dos perfiles Barça, que tienen una gran técnica individual. En el caso de Pocho, es esta figura que buscábamos de un extremo que juegue de fuera para dentro, una gran zurda y ganas de trascender. Hay que darle tiempo para que se adapte".

"Lo mismo con Moha, que ya tiene la experiencia de jugar en una categoría superior. Se adaptarán rápido y seguro que les vemos con más minutos en un futuro".