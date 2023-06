Rafa Márquez: "Vamos con un resultado muy peligroso"

El técnico mexicano no se fía de la renta obtenida en el duelo de ida por 4-2 antes de disputar la vuelta en Valdebebas "No vamos a cambiar nuestra filosofía de juego y queremos ampliar el marcador, no iremos a defendernos", ha explicado

El Barça Atlètic disputa este domingo el partido de vuelta de la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda División. Después de vencer al Real Madrid Castilla en el Estadi Johan Cruyff por 4-2, el filial blaugrana buscará rematar la faena en Valdebebas para alcanzar la final que les enfrentará al vencedor del duelo entre Celta B y Eldense.

El técnico del filial azulgrana, Rafa Márquez, ha atendido a los medios de comunicación en la previa de este encuentro y ha advertido de la peligrosidad de la eliminatoria. "Es un partido decisivo. Vamos con una ligera ventaja, pero ir con un marcador de 2-0 es siempre muy peligroso. No vamos a desistir de hacer lo que venimos haciendo y competir con nuestra idea de juego, teniendo la posesión, creando acciones ofensivas y ojalá podamos concretar más goles", ha explicado.

El mexicano también ha reconocido que "es un marcador remontable", pero eso no hará que el equipo cambie la filosofía de juego. "Queremos ampliar el marcador y no iremos a defendernos". Respecto al rival, espera un Madrid "más agresivo" que "buscará un gol lo más rápido posible" y ha añadido que "tiene el espíritu de remontar cuando va por debajo en el marcador y eso lo hace más peligroso".

También ha comparecido ante la prensa el centrocampista y segundo capitán del Barça Atlètic, Àlex Carbonell. "Estamos en una eliminatoria a doble partido y los dos encuentros son importantes. El aspecto psicológico será clave para mantener la concentración, ni mucho ni muy poco, deberemos mantener ese equilibrio y ojalá el equipo haga un buen partido", ha comentado.

Sobre la ausencia de Arnau Tenas, tras haberse incorporado a la disciplina de la selección sub'21 y no ser liberado, Carbonell ha argumentado que "Arnau es una pieza importante para el equipo, pero tenemos porteros muy preparados que también trabajan día tras día para ocasiones como estas. Juegue quien juegue hará un buen papel y nos ayudará".