Isma Ziani, portero accidental del Cadete B, lidera el 1x1 de La Masia

El equipo de David Sánchez se coronó en Alemania como vencedor del MTU Cup 2023, un torneo 'indoor' de gran prestigio en el que destacó el delantero Isma Ziani como portero, siendo decisivo en la final contra el Amberes En una jornada con resultados negativos de los dos juveniles, destacan los dos triunfos blaugranas en Girona. El Cadete A venció por la mímina (0-1) mientras que el Infantil A goleó (1-5)

Ni el Juvenil A ni el Juvenil B pudieron ganar sus partidos a pesar de jugar como locales. Ambos merecieron más, pero los de Óscar López tropezaron contra el líder, el Mallorca (1-2) mientras que los de Pol Planas no remataron al Olot y acabaron empatando (1-1).

El Juvenil A se sitúa ahora a seis puntos del líder mientras que el Juvenil B es tercero a cuatro puntos del Gimnàstic de Manresa, el primer clasificado. En el resto de categorías brillaron las victorias del resto de equipos de fútbol-11.

Este es el once ideal de esta semana en La Masia escogido por SPORT y el 1x1 de todos sus integrantes.

ISMA ZIANI: Un delantero que para el penalti decisivo en Alemania

Ismael Ziani es un delantero de mucha clase del Cadete B. Su zurda es una delicia. Sabíamos de su generosidad para inventarse asistencias, pero este fin de semana dio un paso más en su crecimiento.

El Cadete B del Barça competió en un curioso torneo de fútbol-5 que se celebra en Alemania y que tiene mucha tradición. Jugadores como Ter Stegen, Musiala o Xavi Simons han participado históricamente en este torneo de 'fútbol indoor'. Son partidos muy cortos de 10 minutos con un portero y cuatro jugadores.

El portero del Barça Juan Carlos Melgar se lesionó y a Isma Ziani le tocó jugar de portero. Se salió.

En los penaltis paró el chut decisivo y con su intervención provocó que el Barça se proclamara campeón del MTU Cup 2003. El Barça participó con dos equipos y si el equipo 'blau' llegó a cuartos, el combinado 'grana' venció en la final al Amberes. En el torneo participaron también clubes del nivel del Bayern, Chelsea, Sporting Portugal o Dortmund.

Pese a su buena actuación como portero, Isma Ziani seguirá jugando de delantero, su posición ideal. Pero si hay una situación de emergencia, ya sabemos a quién le tocaría situarse de manera puntual bajo los palos.

RAÚL EXPÓSITO: MVP del MTU Cup

En este torneo disputado en Alemania, el defensa Raúl Expósito fue escogido como el mejor jugador de la competición. El sabadellense es tan competitivo que sabe adaptarse a todos los contextos. En los partidos regulares y en los de competición, su espíritu ganador es siempre un valor seguro. Raúl es técnico, valiente, atrevido y con una determinación a prueba de bomba.

HÉCTOR RANGEL: Carácter y juego aéreo

El ex central del Cornellá es uno de los jugadores que más minutos está sumando en el Juvenil B de Pol Planas. Rangel firmó un partido muy completo ante el Olot en un encuentro que el Barça no supo cerrar y acabó empatando (1-1) a causa de un penalti dudoso. El gol tempranero de Guille le dio tranquilidad al Juvenil B que mereció ampliar el marcador pero no lo logró y lo acabó pagando caro. Una de las mejores ocasiones del partido la tuvo Rangel con un remate al larguero. En defensa contagió tranquilidad y estuvo muy rápido al cruce.

Héctor Rangel es uno de los centrales más contundentes de La Masia | Dani Barbeito

JOAN SEGURA: Una garantía como central o pivote

El habitual central del Infantil B avanzó su posición en el partido contra el Calafell y acabó siendo uno de los jugadores más destacados del encuentro. Aunque son dos posiciones distintas, cuando un central tiene buen pie y visión del juego acostumbra a rendir bien como mediocentro. Este es el caso de Joan Segura, uno de esos futbolistas que siempre da continuidad al juego gracias a sus pases precisos.

POL BERNABÉU: Un lateral izquierdo moderno

Pol Planas está recuperando efectivos y en el Juvenil B el lateral izquierdo fue Landry Farré que completó un buen encuentro. Esto provocó que Pol Bernabéu retornase a su equipo original, el Cadete A. Partido complicado para el conjunto de Pere Olivé que pudo ganar por la mínima en el campo del Girona. Jugar con Pol Bernabéu en el lateral izquierdo es un gran beneficio táctico para el equipo, ya que en defensa cumple con las obligaciones de su posición pero en ataque es un centrocampista más gracias a su técnica y gran talento creativo.

Pol Bernabéu es un lateral izquierdo que alterna el Juvenil B y el Cadete A | Dani Barbeito

PEDRO VILLAR: Un mediocentro decisivo

El mediocentro gallego es un jugador complementario que permite lucir a grandes talentos como los otros dos Pedros, Rodríguez y Fernández, dos jugadores de gran creatividad y magia. El trabajo táctico de Pedro Villar es siempre fiable y regular pero en el partido del Cadete A en Girona añadió a su repertorio habitual el hecho de marcar el gol de la victoria. Un único gol con gran valor que permitió a los de Arnau Blanco volver con los tres puntos en el saco.

JOHAN LEIVA: Talento y orden

El Infantil B ya ha dejado atrás la adaptación al fútbol-7 y cada vez juega mejor. Uno de los mejores intérpretes en el centro del campo del equipo de Jordi Poma es Johan Leiva. El interior de origen ecuatoriano sabe pausar y acelerar el ritmo de juego. Tiene carácter ganador y mucha clase e intensidad. Estamos ante uno de los centrocampistas más completos del fútbol formativo del barça. La temporada pasada jugaba en el Alevín B. En la actual campaña, Johan está deslumbrando con su fútbol en el Infantil B. Su partido ante el Calafell (3-0) fue más que interesante.

Johan Leiva tiene clase, carisma y carácter. Un interior de gran futuro en el Barça | Dani Barbeito

HUGO GARCÉS: El alma de un equipo que progresa

Marcelo Bielsa siempre destaca la importancia en el fútbol de los 'volantes mixtos'. Se trata de esos jugadores que aportan técnica, recorrido, capacidad para robar balones y también talento para crear y definir. En definitiva, dominar todos los registros de un centrocampista. Hugo Garcés es siempre un seguro de vida que ayuda a ganar partidos. El Infantil A, con su vuelta, ha mejorado mucho y es segundo a un solo punto del líder, el Espanyol. El centro del campo de este equipo con Gerard Mullol, Ignasi Bassas y Hugo Garcés es una de las claves del buen estado de forma del Infantil A barcelonista.

Hugo Garcés llegó al barça procedente del alevín del Zaragoza | Dani Barbeito

ARTEM RYBAK: Técnica pura y gol

Contra el Girona, Artem Rybak no fue titular pero salió y marcó dos goles. La zurda del ucraniano es tan especial que es capaz de regalar asistencias con mucha frecuencia pero a la vez también está dotada para el gol. De hecho, el ex jugador del Shakhtar, con este doblete, ya suma cuatro goles en lo que llevamos de temporada y va camino de superar la decena de goles en el campeonato. Marque o no, Artem siempre deja su sello de gran talento en todos los partidos que juega.

Artem Rybak es uno de los zurdos de más futuro de La Masia | Dani Barbeito

GERARD MAJORAL: Un goleador constante

Es uno de los goleadores más eficaces de todo el fútbol-7 del Barça. El Sub-11 B venció con claridad (14-1) al Igualada y 'Majo' anotó cuatro goles. Con estos cuatro tantos, el '7' blaugrana suma ya 41 goles en la actual temporada. Su media de goles por partido (3,7) es una barbaridad. Majoral pone la eficacia en un equipo plagado de fantasía con jugadores de una clase descomunal como Adam, Kevin Dragomir o Juan Fernández, el hermano del jugador del Juvenil B Guille.

RUSLAN MBA: Desequilibrio y determinación ante el gol

Otro gol más del ex del Horta. El extremo zurdo del Infantil A anotó su sexto gol del curso en Girona y aunque su espacialidad es servir asistencias, continúa anotando goles que siempre ayudan a competir. Ruslan Mba es uno de los jugadores más desequilibrantes del Infantil A, ya que conjuga una técnica exquisita con una potencia diferencial.

Ruslan Mba, en el Infantil A-Reus | Valentí Enrich