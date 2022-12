Empate entre Olot y Barça Atlètic y victoria de Càritas

Los dos conjuntos catalanes se enfrentaron en un partido amistoso de carácter benéfico Forgàs anotó para los locales y Víctor Barberà cerró el marcador, prácticamente, sobre la bocina

Olot y Barça Atlètic empatan 1-1 en un duelo amistoso. Forgàs abrió la lata de cabeza, tras un córner servido por Eloi Amagat; mientras que Víctor Barberà situó la igualdad en el marcador definiendo desde el interior del área pequeña. El partido, de carácter benéfico, destinará todas las ganancias por las entradas vendidas a Càritas Garrotxa. El encuentro debió haberse disputado en verano, pero fue aplazado por causas meteorológicas.

FICHA TÉCNICA Amistoso Olot 1 ________________ 1 Barça Atlètic ALINEACIONES UE Olot Arnau; Ot Serrano (Èric Vilanova, 58'), Castells (Urri, 46'), Ayala, Eloi (Aimar, 70'), Forgàs (Mamudu, 86'), Callís (Manzano, 70'), Gonzalo, Manel, Bigas y Terma (Adrià Port, 65'). Barça Atlètic Rafús (Kochen, 46'); Rosanas (Álvaro Nuñez, 75'), Diounkou (Pelayo, 75'), Zalaya (Àlex Valle, 75'), R. Vega (Sergi Domínguez, 75'); Casadó (Gerard, 46'), Aranda (Unai, 64'), Emre Demir (Txus Alba, 46'), Zaca (Víctor Barberà, 64'), Ilias (Luismi Cruz, 46') y Estanis (Fabio, 46'). Goles 1-0, Forgàs (57'); Víctor Barberà (86'). Árbitro Pol Arenas Mora. TA: Castells (18'), Callís (36'), Forgas (58') / Fabio (49'), Diounkou (61'), Luismi Cruz (62'), Víctor Barberà (84'), Txus Alba (84') Incidencias Partido amistoso en beneficio de Càritas Garrotxa, disputado en el Municipal d'Olot.

Rafa Márquez optó por algunas rotaciones en el once inicial. El mexicano planteó el duelo como algo más que un entrenamiento, para no perder el ritmo de competición. Cabe recordar que el último partido de los blaugrana tuvo lugar el 17 de diciembre y el próximo de Liga no se disputará hasta el 7 de enero.

El primer tiempo tuvo un ritmo lento y algo previsible. Los más destacados fueron Estanis Pedrola e Ilias Akhomach, muy activos por los dos extremos del ataque, aunque no tuvieron la fortuna de cara. Especialmente peligrosa fue una falta lanzada por el de Hostalets de Pierola, que se envenenó de camino a puerta.

Tras la reanudación, los dos conjuntos subieron una marcha más y los locales inauguraron el marcador. Córner servido por el capitán Eloi Amagat desde la izquierda de la portería de Kochen -quien debutaba con el Barça Atlètic a los 16 años- hacia el punto de penalti y cabezazo al fondo de las mallas de Forgàs.

Las sustituciones del técnico mexicano tuvieron efecto en el tramo final del encuentro y Víctor Barberà situó el empate en el Municipal d'Olot, definiendo en el interior del área. De su cabeza pudo llegar el tanto de la victoria, pero Arnau salvó la ocasión con una grandísima parada.