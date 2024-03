El buen ojo con los fichajes, gran clave del temporadón del Barça Atlètic

La renovación que afrontó el Barça Atlètic el pasado verano está siendo un éxito. La consolidación de jugadores como Moha, Aleix Garrido o Casadó así como el salto de juveniles como Marc Bernal, Unai Hernández o Astralaga dan identidad al equipo de Rafa Márquez.

El mexicano, además, ha podido contar muy poco con Alarcón y otros jugadores de gran progresión como Lamine, Fermín, Cubarsí, Guiu y Fort que han saltado al primer equipo.

Con todo, la clave del gran rendimiento del filial, además de una excelente gestión de Márquez, la podemos encontrar en el acierto a la hora de fichar. Estos son los jugadores que están permitiendo que el Barça Atlètic sea segundo a un solo punto del Deportivo, líder de la Primera Federación.

El departamento de scouting del Barça liderado por Paulo Araújo se ha mostrado muy acertado a la hora de confeccionar una plantilla muy renovada que ha sabido compensar lesiones y ascensos de jugadores al primer equipo sin que la competitividad se haya visto afectada.

PAU VÍCTOR: Un goleador que juega de maravilla

Cualquier adjetivo se puede quedar corto. Venía de completar un año positivo en el Sabadell pero nadie esperaba que su segunda cesión del Girona, ahora al Barça Atlètic, fuese tan exitosa. El delantero de Sant Cugat es la gran estrella del Barça Atlètic. Márquez lo sitúa de delantero centro o de extremo izquierdo y en ambas demarcaciones, Pau se sale.

Sus cifras son incontestables pero las sensaciones son todavía mejores. Pau Víctor ha sumado 15 goles y 4 asistencias, números de crack en la 1a RFEF. Su gran nivel ha llamado la atención de Xavi que lo ha convocado en numerosos entrenamientos y en cinco partidos.

La explosión de Marc Guiu le ha impedido debutar con el primer equipo pero si mantiene este nivel el ascenso al primer equipo puede ser una consecuencia lógica de su rendimiento.

Pau Víctor celebra uno de sus dos goles ante la 'Cultu' / Javi Ferrándiz

MIKAYIL FAYE: Un portento físico que impresiona

Es una apuesta estratégica del club que está saliendo redonda. Llegó como un desconocido procedente de la segunda división croata y su fútbol está fascinando a todos. La potencia, corpulencia y velocidad de este central zurdo sobresale en cada partido. Sus condiciones físicas son tan vistosas que nunca pasa desapercibido. Además de sus virtudes defensivas para ser el gran corrector de la zaga, Faye ayuda en la construcción gracias a un toque con su pierna izquierda notable. Además es un coloso en las acciones de estrategia y ya ha marcado tres goles con el filial. Su único lunar son algunas desconexiones provocadas por un exceso de confianza, un hecho que le ha costado ser expulsado en dos ocasiones. Xavi Hernández premió su rendimiento convocándolo para el Barça-Mallorca y en este parón de selecciones podría debutar con la selección absoluta de Senegal.

Mika Faye celebra su último gol / JAVI FERRÁNDIZ

MBACKE: Un central completo

Mamadou Fall, 'Mbacke' no es tan vistoso ni espectacular como su compatriota Mika Faye pero su temporada está alcanzando un nivel brillante. Central diestro rápido, potente y técnico no tiene dificultades para caer al sector derecho y ejercer en ocasiones de lateral. Su entendimiento con Faye es muy alto y su integración en el grupo excelente. Problemas burocráticos dificultaron su debut que no llegó hasta el 4 de noviembre pero desde entonces logró consolidarse como un titular fijo.

Mbacke, en el duelo frente al Logroñés / DANI BARBEITO

GERARD MARTÍN: Un prodigio de regularidad

Después de 28 jornadas de Liga, Gerard Martín ha sido 28 veces titular y ha sumado todos los partidos completos. Es espectacular la temporada que está completando el lateral zurdo que el Barça fichó del Cornellà. La regularidad de este defensa nacido en Esplugues es sorprendente.

Márquez no lo ha cambiado en ningún partido y hasta ahora no ha sufrido ninguna lesión ni sanción. Fichado como un central o lateral izquierdo, Gerard ha sumado todos los partidos como lateral ofreciendo una seguridad defensiva formidable.

Gerard Martín, en un partido de esta temporada con el Barça / Barbeito

MARC VIDAL: Un cerrojo necesario

Marc Vidal llegó este verano como cedido por el Andorra con la misión de sumar experiencia y oficio en la portería del filial. A sus 24 años se ha ganado la confianza de Márquez que lo ha hecho jugar en 19 partidos. El técnico mexicano ha dado también oportunidades al meta vasco Ander Astralaga que ha sumado nueve encuentros con el Barça Atlètic. Tanto Vidal como Astralaga se han mostrado muy solventes bajo los palos de la portería del 'B'. Marc es un portero muy ágil y con mucha personalidad para ordenar la defensa.

Marc Vidal (Barça Atlètic) / Dani Barbeito

NAIM GARCÍA: Un extremo que suma

El único fichaje en el mercado de invierno se está mostrando como un futbolista muy útil. Cedido por el Leganés, Naim se ha convertido en el extremo derecho titular del filial. Márquez aprecia la amplitud, profundidad que ofrece el madrileño. Gracias a su buen golpeo con la zurda Naim ha conseguido anotar tres goles y servir una asistencia en apenas ocho partidos disputados.

La celebración del gol de Naim García / Dani Barbeito

NOAH DARVICH: Una apuesta que empieza a deslumbrar

El alemán es un claro ejemplo de una apuesta de club en la que hay que invertir en paciencia. Después de unos primeros meses discretos, el internacional en categorías inferiores con Alemania se ha ganado la titularidad en el Barça Atlètic. Mediapunta zurdo muy potente y desequilibrante su progresión es muy positiva en las últimas jornadas. Regatea, pasa y dispara siempre con peligro y lo mejor es que cada vez parece más adaptado a Barcelona y al idioma futbolístico del Barça. A sus 17 años ya ha conseguido anotar 1 gol y repartir dos asistencias en apenas 624 minutos jugados.

Noah Darvich sigue dando mucho de que hablar en el Barça / Dani Barbeito

PERCAN, CUÉLLAR, TRILLI, GOUJÓN Y EDU

Diego Percan es uno de los jugadores con más minutos en el equipo de Márquez. El leonés suma 26 partidos (21 de titular) y tres goles y dos asistencias. El internacional por Bolivia Jaume Cuéllar es un habitual revulsivo que ha entrado desde el banquillo 14 de los 22 partidos que ha jugado.

Gol Percan / Valentí Enrich

Las lesiones han sido el principal handicap de Iker Goujon, Trilli y Edu Sánchez que han participado menos de lo esperado.