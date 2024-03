Albert Puig: "Hay que apostar por la Masia por convicción, no porque las circunstancias sean adversas"

En la cantera del Barça Albert Puig Ortoneda lo fue todo. Observador, segundo entrenador, entrenador del Alevín B y del Infantil B y coordinador del fútbol formativo. Su paso por La Masia dejó huella. Coleccionó premios por un detalle de fair-play que trascendió e impulsó la cantera con energía y muchos conocimientos. Además, tuvo la valentía de irse hace una década antes de que lo pudieran echar y ha trabajado en casi todos los continentes. Defiende la política de cantera pero advierte de los peligros de ser imprudentes con los jóvenes. Destaca el valor de La Masia pero avisa de que no hay que mirarse en exceso el ombligo. Habla claro y con pasión. Es un placer charlar con este cambrilense de 55 años que huye de los tópicos pero se expresa de una manera sencilla y sincera.

¿Qué análisis harías de la temporada del Barça?

Realmente es una evidencia que al Barça le costó mucho arrancar, pero me cuesta mucho dar una opinión concreta porque creo que hay que estar dentro para saber qué sucede realmente en un equipo. Es muy diferente observarlo desde fuera sin conocer las circunstancias reales que vivirlo desde dentro. Además, las temporadas son largas y cambiantes y tenemos muchos ejemplos para ser prudentes. Cuando Luis Enrique ganó el triplete nadie lo hubiera dicho en enero cuando hubo el conflicto con Messi. En el City, por ejemplo, la temporada pasada acabó de manera espectacular pero unos meses antes el equipo parecía que estaba en crisis. El Barça ahora está compitiendo bien y la Champions siempre es un misterio. Y el Barça tiene posibilidades de ganarla.

¿Entiendes la decisión de Xavi de no continuar?

La verdad es que hay tantos factores que afectan a un equipo que desconocemos que prefiero no opinar. Solo te digo que ser entrenador es muy duro. Si el delantero falla un gol acaba siendo achacado al entrenador. Yo he notado esta presión en Japón, imagina en el Barça. Cuando ganas, es que la táctica del entrenador es un acierto pero cuando pierdes todo está mal. Hay excesiva presión del entorno y se olvida que los entrenadores somos personas.

¿Qué te parece el impacto de Lamine, Cubarsí y el resto de canteranos?

Me alegro mucho de que estén apareciendo jugadores de este nivel . La Masia siempre está y siempre es una ayuda pero me gustaría decir que hay que creer y apostar por La Masia por convicción y no solo hay que acordarse del fútbol base por circunstancias de lesiones o problemas económicos. El Barça tiene que disponer de un plan estructural con el fútbol formativo.

¿Te preocupa que no se consoliden estos jugadores?

No podemos olvidar la edad que tienen. No es que sean jóvenes, es que son niños. Tenemos que tener mucha tranquilidad con ellos y ayudarlos mucho. No digo que no jueguen pero creo que todos los tenemos que proteger.

¿No los está protegiendo Xavi?

Sí. Xavi creo que los sabe cuidar pero esto no es suficiente. El club, el entorno de los jugadores, la prensa y la afición tienen que unirse para no poner una presión a estos jugadores. Ahora nos sorprenden y vemos todo lo positivo que hacen y es mucho pero no puede ser que en poco tiempo olvidemos que tienen 16 o 17 años y los critiquemos de manera cruel cuando cometan un error. Y el error aparecerá porque es normal pero me preocupa que entonces todos no protejamos a los jugadores y les hagamos daño.

¿Crees que no tendrán que jugar?

No es eso, si realmente demuestran un rendimiento excelente, me parece bien que jueguen pero me preocupan tantos focos y portadas cuando son todavía unos niños. En este sentido me parece excesiva la convocatoria con la selección española. Y en este sentido me hago una pregunta, ¿estaba Messi en el primer equipo con 16 años?. No lo estaba y es el mejor del mundo. Y Xavi o Iniesta no fueron titulares hasta que tuvieron más de 21 años. Creo que tendríamos que pensar en eso.

¿Piensas que Xavi se ha precipitado con ellos?

No. Xavi ha sido muy valiente pero creo que lo que nos tiene que ocupar es pensar en consolidar a los jugadores, que en dos o tres años continúen en el club y crezcan, que no perdamos la paciencia cuando tengan un bajón. Y ahora es importante no exigirles como veteranos. La reflexión que tendríamos que hacernos es la siguiente. Imaginemos que por lo que sea al club le caen 500 millones del cielo y la situación económica se resuelve. ¿Seguiríamos apostando por La Masia o nos olvidaríamos de estos jugadores? Creo que no tendría que cambiar nada. Insisto en que hay que apostar por La Masia por convicción independientemente del contexto económico o deportivo del primer equipo.

¿Crees que habría que limitar los fichajes a jugadores muy concretos?

Yo soy un gran partidario de la Masia pero sí que tenemos que entender todos que el Barça tiene siempre que aspirar a todo y necesitamos grandes jugadores. Y los canteranos tienen que tener también competencia. Necesitamos tener lo mejor. Para ello creo que lo ideal es un equilibrio eentrejugadores de casa y fichajes. Siempre hay que estar atentos al mercado y procurar mejorar la plantilla pero sin olvidar a los de casa. Todo es compatible.

¿Los culés tienen que sentirse orgullosos de La Masia?

Estos últimos años que he estado fuera me han dado una mirada diferente. Creo que el barça no se tiene que mirar tanto el ombligo. El trabajo que se ha hecho históricamente en el fútbol base es muy bueno pero sería un error conformarnos y creernos que somos los mejores. Hay que evolucionar. Y evolucionar no quiere decir renunciar a la esencia. No. Evolucionar quiere decir hacer como Guardiola en el City que está siempre innovando y actuando con mucha exigencia y rigor. Por ejemplo, me parece que bajo ninguna circunstancia tenemos que dejar de invertir económicamente en la Masia. Y en cuanto al estilo, creo que tendríamos que fijarnos más en la Premier. El estilo Barça es la pelota pero tenemos que ser más verticales y profundos.

¿La situación económica no justifica ajustes también en el fútbol base?

En absoluto. En el último apartado en el que hay que apretarse el cinturón y disminuir la inversión es en la Masia. Si miras lo que le cuesta al club económicamente y el beneficio deportivo que se saca no hay ninguna justificación para dejar de invertir en La masia. Hay que invertir más. Es como las grandes empresas que se olvidan de invertir en investigación y desarrollo cometen un error monumental.

¿Hasta qué punto es clave el fútbol-7 del Barça en el 'boom' de La Masia?

Cuando llegué como coordinador de la cantera en el 2010 una de mis prioridades era mejorar el fútbol-7. El Barça se basaba mucho en la Barça Escola y el Espanyol nos ganaba en captación en algunos barrios de Barcelona y en muchas zonas de Catalunya. Le dimos la vuelta con una captación basada en buscar jugadores en cada esquina. Y la apuesta por Marc Serra y otros técnicos fue determinante. Hasta los 12 años tienes que tener lo mejor de Catalunya, luego ya tienes que buscar en el mercado español y a partir de los 16 años realizar apuestas muy selectivas en Europa.

Volviendo al primer equipo del Barça. ¿Cómo tendría que ser el nuevo entrenador blaugrana? ¿Tiene que conocer y apostar por la Masia?

El club tiene que elegir al entrenador y hacerle saber que en el Barça hay que apostar por La Masia. Cada club tiene sus características y en el Barça hay este factor que tienes que tenerlo muy presente. Creo que es una decisión vital para el club. Yo de hecho creo poco en la figura del director deportivo ya que toda la responsabilidad acaba recayendo en el entrenador. Hay que tener una buena secretaría técnica y acertar con el entrenador que es la figura clave del club. Es el que lidera la entidad en el aspecto deportivo. En el fútbol lo más curioso es que las jerarquías son inversas al salario. Los que no cobran, los directivos, eligen a un director deportivo que cobra menos que el entrenador quién a su vez también tiene un salario inferior a los jugadores.

Después del Barça has trabajado en tierras africanas, en Estados unidos y en el fútbol japonés. ¿Ya hora qué?

Después de todos estos años de gran intensidad necesitaba un año más tranquilo como el actual. Ahora ya he recuperado la energía perdida. He recibido diferentes propuestas pero estoy esperando un proyecto que realmente aea muy interesante y me motive.