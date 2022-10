Suspenden el Gimnasia-Boca tras 9 minutos por incidentes con los hinchas

La policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma tras los problemas en varios accesos al estadio El diario Olé informa de un muerto tras lo sucedido en La Plata

El partido de la Liga argentina que jugaban este jueves Gimnasia y Esgrima y Boca Juniors fue suspendido a los nueve minutos debido a los incidentes con hinchas registrados en algunos accesos del estadio, y que obligaron a la policía a intervenir con gases lacrimógenos y balas de goma.

Los primeros incidentes se registraron unos quince minutos antes del comienzo del partido por el intento de fanáticos de acceder a las tribunas del Estadio Único. El árbitro Hernán Mastrángelo decidió suspender el encuentro tras una espera de unos 45 minutos en la que el panorama no varió y el ambiente se tornó más tenso por la nube de gases que tomó la cancha y sus alrededores.

El diario Olé informa del fallecimiento de un hombre en los altercados.

The match between Gimnasia and Boca Juniors was suspended due to police repression outside the stadium.

