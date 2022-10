San Lorenzo y Godoy Cruz terminan en tablas y se alejan de la parte noble

El partido acabó sin goles y deja a ambos conjuntos fuera de las posiciones de competición continental Newell's y Arsenal les copiaron el resultado, Tigre empató 2-2 con Sarmiento de Junín y Aldosivi derrotó a domicilio a Barracas Central por 0-2

San Lorenzo empató este martes 0-0 con Godoy Cruz durante la vigésimo tercera jornada del Torneo Liga Profesional del fútbol argentino y complicó sus posibilidades de clasificarse para la Copa Sudamericana 2023, mientras que Tigre igualó 2-2 con Sarmiento de Junín. El Tomba y San Lorenzo jugaron un partido peleado, pero sin posibilidad de romper la igualdad, algo que les terminará saliendo caro a ambos, ya que se alejan de las posiciones necesarias -en la tabla anual- para conseguir un puesto en la Sudamericana. A raíz del empate, Godoy Cruz quedó en la octava posición de la segunda fase de la liga con 34 puntos, mientras que el Ciclón llegó a los 32 en el puesto doce de la tabla.

Tigre, por su parte, empezó perdiendo el duelo en el estadio Eva Perón de Junín, provincia de Buenos Aires, debido al delantero Javier Toledo de Sarmiento, que aprovechó el servicio de un tiro libre al área pequeña para marcar el primer tanto, aunque debió ser atendido, ya que tras anotar se golpeó la cabeza con uno de los postes. De todas maneras, el extremo paraguayo, Blas Esteban Armoa Núñez y el centrodelantero Facundo Colidio del Matador, dieron vuelta al marcador. Afortunadamente para los locales, durante los últimos cinco minutos del partido, el ariete Luciano Zanelli aprovechó un tiro de esquina para igualar el encuentro y salvar a su equipo de la derrota. A pesar del empate, Tigre avanzó hasta el séptimo puesto, mientras que Sarmiento bajó al décimo quinto con 34 y 30 puntos, respectivamente.

Uno los choques de este día que terminó en victoria fue para Aldosivi por 0-2 ante Barracas Central. A pesar de ganar y romper una racha de seis derrotas consecutivas no le alcanzó para salir de la última posición con 23 puntos. El Guapo se encuentra vigésimo octavo, diez lugares más arriba, con 28. Otro encuentro decepcionante fue el de Newell’s Old Boys y Arsenal, que finalizó 0-0 en Rosario, ya que los rosarinos dominaron la primera mitad, pero fallaron al definir y los de Sarandí no supieron aprovechar la ventaja numérica debido a la expulsión del ecuatoriano Djorkaeff Reasco a los 13 minutos. Vélez Sarsfield y Banfield cerraron este día con un 1-0 en un partido brusco y forzado, resultado similar de Rosario Central y Unión de Santa Fe, al inaugurar la jornada el lunes pasado.

Este miércoles el líder de la clasificación, Boca Juniors, defenderá su puesto frente a Gimnasia y Esgrima La Plata; el escolta Atlético Tucumán se verá las caras con Platense y River Plate tendrá que ganarle a Estudiantes de la Plata si quiere hacerle sombra a su eterno rival.