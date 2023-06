Vitor Roque espera al Barça marcando un nuevo golazo

Tigrinho marcó de un imponente testarazo uno de los tantos del Ath. Parananese en su empate ante América Mineiro (2-2) Este es el cuarto gol de Vitor Roque en el Brasileirao... y alcanza los 16 (más cinco asistencias) en este 2023

Vitor Roque está en plena forma. Y dejó constancia de ello este domingo cuando marcó uno de los goles del Ath. Parananese en su visita al América Miniero (2-2) en partido de la 10a jornada del Brasileirao

El '9' que el Barça quiere fichar este verano abrió el marcado en el minuto 9 culminando con un espléndido testarazo una contra del 'Furacao'. El lateral Fernando asistió desde la izquierda y Tigrinho encontró muy bien el espacio entre los dos centrales, rematando de cabeza.

Un golazo (un más) de este delantero de 18 años que constata su evolución en este 2023 en los que ya acumula 16 tantos, más cinco asistencias, en 34 partidos oficiales tanto con su club como con la Seleçao Sub-20 con la que conquistó el Sudamericano de la categoría en febrero. En el Brasileirao ya son 4 goles.

Sus registros tienen un gran mérito porque el Ath. Paranaense, aunque siga vivo en las tres grandes competiciones, no tiene la misma calidad de los grandes del país, el Flamengo y el Palmeiras, o el At. Mineiro, que es el tercero en discordia.

No hay como negar, que Vitor Roque es uno de los delanteros más en forma de todo el panorama sudamericano y que tiene un porcentaje muy alto de acierto en sus finalizaciones. La presión no le afecta y su rendimiento no ha bajado ni un ápice a pesar del interés manifiesto del Barça en contratarlo. Nada le saca la concentración.

El joven ariete domina todos los registros que se le puede pedir a un goleador: es diestro, pero remata indistintamente con ambas piernas, va muy bien por alto, y se desenvuelve tanto en los espacios cortos dentro del área, como en la buena interpretación en las jugadas de superioridad numérica en las rápidas transiciones.

Uno de sus puntos fuertes es la anticipación, un reflejo de su espíritu competitivo y su voracidad, ya que no da nunca un balón por perdido.