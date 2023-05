El Corinthians (por fin) reacciona

El 'Timao', con un doblete de Roger Guedes, ganó al Fluminense (2-0) y sumó su primera victoria con Luxemburgo El Botafogo amplió su ventaja como líder: derrotó al América Mineiro ( 2-0) y abrió cinco puntos con relación al Palmeiras

Hay vida y esperanza en el Corinthians de Vanderlei Luxemburgó que logró una victoria de muchísimo mérito ante el Fluminense, uno de los equipos que mejor juega en Brasil. El 'Timao' se impuso por 2-0, con dos tantos de Roger Guedes, y salió de la zona de descenso.

Fue el primer triunfo con 'Luxa' en su octavo encuentro desde que regresó, por tercera, vez, al Parque Sao Jorge. El Corinthians, que navega por aguas muy turbulentas, no ganaba desde la jornada inaugural cuando se había impuesto al Cruzeiro (2-1).

La próxima jornada tiene un partido clave para confirmar su reacción, cuando visitará, en Belo Horizonte, el feudo del América Mineiro, que es el penúltimo con solo cuatro puntos en ocho jornadas.

Lo mejor

Un Botafogo, que se impuso 2-0 al América Mineiro, y abrió cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras, que solo pudo arrancar un punto (1-1) en su visita al At. Mineiro, de Eduardo Coudet, en un duelo entre dos de los gallos del fútbol brasileño.

El 'Fogao' , que suma 21 puntos de los 24 posibles, tiene la segunda mejor campaña de la historia del Brasileirao a estas alturas, solo superado por el Palmeiras, en 2019, que había sumado 22 puntos.

El próximo reto del conjunto carioca es remontar en casa un gol adverso (3-2) contra el Ath. Paranaense, de Vitor, Roque, en la vuelta de los octavos de final de la Copa do Brasil.

Muy atentos a...

Al Sao Paulo de Dorival Junior, que se ha situado tercero con 15 puntos y que esta jornada obtuvo un triunfo agónico contra el Goiás (2-1) dándole le vuelta definitivamente al marcador con un último tanto de David en tiempo de descuento.

Desde que Dorival substituyó a Rogerio Ceni y apaciguó un vestuario en llamas, el Tricolor Paulista ya suma once partidos de imbatibilidad entre el Brasileirao, la Copa do Brasil y la Copa Sudamericana. Es un equipo que va a más y no tiene techo para alegría de la 'torcida' saopaulina que compareciendo en masa.