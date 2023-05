Así es la vida real de Orestes fuera de 'Pasapalabra'

Así era la vida real de Orestes cuando concursaba por el bote en 'Pasapalabra' "No dejo de hacer ningún plan que me apetezca"

'Pasapalabra' sigue siendo uno de los formatos más exitosos de Antena 3 y, teniendo en cuenta que ya ha pasado un tiempo desde que Rafa Castaño se llevó el mayor bote de la historia del programa, esto tiene su merito, desde luego. Ahora bien, si bien Rafa se llevó todos los honores y el gran premio, no podemos olvidarnos del que fue su gran rival, Orestes, quien para muchos es el mejor concursante que ha pasado por el concurso.

La verdad es que desde que terminó el duelo entre el propio Rafa y Orestes, sobre este segundo no se ha sabido mucho de él, ya que este apostó por mantenerse alejado de los focos y así no tener que lidiar con los medios de comunicación.

De hecho, salvo alguna que otra cosa más, la única entrevista que concedió Orestes cuando terminó su paso por 'Pasapalabra' fue a la televisión de Castilla y León, donde tuvo que salir a hablar sobre algunos rumores que por aquel momento hablaban de un bajo estado de ánimo tras perder el bote en el programa presentado por Roberto Leal.

Ahora bien, antes de todo ello, tanto Rafa como Orestes tuvieron una entrevista en 'El Hormiguero', el espacio presentado por Pablo Motos. De hecho, ambos concursantes hablaron de sus métodos de estudio, con los que no dejaron indiferentes a nadie de los allí presentes.

En el caso de Rafa, este reveló que estudiaba de forma más concienzuda al principio de llegar al programa, cuando el bueno de Orestes ya tenía bastante rodaje, llegando a dedicar unas doce o catorce horas diarias a estudiar y ver roscos antiguos, llegando a sacrificar los fines de semana. Pero vaya, como bien comentaba él mismo, lo importante es acordarse de las palabras cuando preguntan, más que el hecho de sabérselas previamente.

Tras lo que comentaba Rafa, le tocó el turno a Orestes, que dijo que él cuenta con varias estrategias. Según comentaba, "cuanto más construyes, más ensamblaje tienes para que los nuevos conocimientos se vayan acoplando".

Por otro lado, como indicaba, tener sentido del humor ayuda a recordar las reglas nemotécnicas que se pueden utilizar para asimilar palabras nuevas. Por supuesto, el ya exconcursante también detalló más aspectos de su forma de estudiar, además, en la fase final de su participación en el concurso, pero eso no fue de lo único que habló.

Orestes se abrió con Pablo Motos y le explicó cómo hace para llevar a cabo todos esos estudios sin perder la práctica y seguir con su vida, en el momento en el que se encontraba aún dentro de 'Pasapalabra':

“No dejo que el programa monopolice mi vida fuera. No dejo de hacer ningún plan que me apetezca, no dejo de hacer el resto de cosas de mi vida. Yo estudio Filosofía allí en Pamplona y me encanta. Los días que puedo ir a clase voy, los días que puedo hacer exámenes los hago. Me vale para desconectar de ese vicio, para acumular datos en vacío y aprendes en profundidad”.