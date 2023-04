Orestes regresa al programa de Pasapalabra y recuerda su reciente paso por el concurso: "Parece que fue ayer"

Su regreso ha producido un gran sentimiento de nostalgia en la audiencia A pesar de que perdió el enorme bote frente a Rafa ha decidido volver a probar suerte en Pasapalabra

Pasapalabra llenó los titulares de la mayor parte de medios del país al jugarse un bote de una cantidad desorbitada en el concurso de palabras. Los competidores, Rafa Castaño y Orestes Barbero se disputaban un enorme premio de un total de 2.272.000 euros.

Al parecer, Orestes desaparecería del ojo público tras terminar su paso por el programa de Pasapalabra, sin conceder entrevistas o publicar en redes sociales. Algunos medios afirmaron que el exconcursante estaría pasando por una mala racha y que buscaba apartarse de la exposición pública.

A pesar de ello, Orestes decidió desmentir los rumores: "Me han llegado estos días bastantes mensajes de preocupación y, aunque había decidido no manifestarme, he visto que lo más adecuado es que precise esto para evitar confusiones. Me encuentro perfectamente."

Tanto Orestes como Rafa han dejado un gran vacío en el programa, cuyos concursantes y realizadores echan de menos su presencia. Recientemente, el último ganador del formato, Perte, homenajeó a uno de ellos al superar la silla azul: "Ya estoy más feliz. Momentos así como la silla azul, si me permites hacer un guiño al gran Orestes. Francamente esa capacidad de vocación que él tiene, esa seguridad, no sé si hay algún friki de las estadísticas de 'Pasapalabra', pero seguramente con la gran cantidad de programas que ha hecho, seguramente es el que tiene el menor porcentaje de falso en la Silla azul."

Al escuchar esta bonita referencia, Roberto Leal se puso emotivo, recordando el momento en el que aún tenía a los dos célebres concursantes en el plató. "Le mandamos un besazo a nuestro Orestes y a nuestro Rafa. Parece que fue ayer cuando les teníamos aquí", mencionaba el presentador.