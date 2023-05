Estos son los consejos de Jorge Javier a los colaboradores de 'Sálvame' tras su cancelación

El presentador no ha dudado en compartir lo que creé que deben hacer sus compañeros cuando acabe 'Sálvame' "Van a tener ofertas extraordinarias"

Como bien sabéis, 'Sálvame' llegará a su fin en junio tras 14 años de emisión en Telecinco, motivo por el que Jorge Javier Vázquez ha querido recientemente agradecer en la revista Lecturas a todos sus compañeros durante estos años. Por supuesto, a pesar de lo que opine cada uno, es innegable que el programa terminará haciendo historia de la televisión.

Asimismo, el reconocido presentador ha aprovechado la ocasión para darles un consejo antes de que termine definitivamente 'Sálvame'. "En cuanto a los colaboradores, qué decir. Yo soy dios, eso lo sabe todo el mundo. Pero no hubiera brillado como lo he hecho si no hubiese tenido a mi lado a unos colaboradores fuera de serie. Creo que no son del todo conscientes de su valía ni de lo que han conseguido: formar parte de la memoria de millones de televidentes", ha dicho Jorge en la mencionada revista.

Por otro lado, Jorge Javier no ha tenido reparo en asegurar que ahora ve a otros que hablaban de ellos trabajar en televisión y solo afirmaba un "ajá”, y tiene muy claro que el más flojo de los colaboradores del programa "es mejor que el ochenta por ciento de los que trabajan en estos momentos en televisión". "Imagínate tú cómo son los mejores de los nuestros. Y contamos con bastantes", añadió.

Si bien ya existen varios rumores sobre el futuro laboral de Belén Esteban, Gema López o Kiko Matamoros, por ejemplo, Jorge tiene claro cuál es el consejo generalizado que tiene para todos sus compañeros, a los que ha alabado en todo momento. "Desconozco la economía de cada uno de los integrantes del equipo. Desde aquí les diría que, en la medida de sus posibilidades, no cojan lo primero que les ofrezcan", comentaba el presentador.

Él mismo ha afirmado que está seguro de que sus compañeros "van a tener ofertas extraordinarias", por lo que les pide que vayan con cautela. "Pero también entiendo que es difícil luchar contra el miedo y la incertidumbre aunque conviene recordarnos que cuando escogimos dedicarnos a este trabajo lo hicimos, entre otras razones, porque no queríamos ser funcionarios", dijo.

La gran mayoría de colaboradores de 'Sálvame' no han confirmado si tienen o no alguna oferta laboral en otros programas de Mediaset o si se irán a otra cadena con otro nuevo proyecto. En el caso de Gema López, la televisiva aseguró hace unos días que muchos de sus compañeros ya se estaban moviendo: "Ni me han ofrecido nada, ni yo lo he buscado. Yo no he movido nada, además es que he estado mala", dijo en Sálvame', asegurando que espera que sean otros los que se pongan en contacto con ella.

Mientras tanto, ya pudimos ver a Belén Esteban hacer su CV en directo, pero esta no es la única que piensa en su futuro y Kiko Matamoros afirmó que quería seguir en televisión, pero si se da el caso, siempre puede dedicarse a escribir o a continuar como relaciones públicas en una discoteca de Madrid: "Afortunadamente me siguen queriendo mucho en la noche de Madrid y no voy a tener problemas de trabajo... Tengo muchas ofertas", dijo. Asimismo, el futuro es algo más incierto para Lydia Lozano, Chelo García Cortés o María Patiño, ya que todavía no se han pronunciado al respecto.

Ahora bien, uno de sus compañeros les ha ofrecido trabajado en Ibiza. Rafa Mora ha asegurado a los colaboradores que puede darles un puesto en una de sus fiestas: "A mí no me va a faltar el trabajo después de ‘Sálvame’. Trabajo en la discoteca La Reserva y este verano voy a hacer todos los domingos una fiesta en un 'beach' club en Ibiza”, decía el colaborador.

Para ir terminando, el presentador también ha querido compartir recientemente cómo se siente después de haberse enterado de la cancelación de 'Sálvame'. "Domingo 14 de mayo. Hace nueve días saltaba la noticia: que chapan ‘Sálvame’. Finito. Se acabó. The End. A mediados de la semana pasada tuve terapia de grupo y me preguntaron cómo estaba. Me quedé en blanco", ha confesado. Al parecer, después de afirmar varias veces que necesitaba más tiempo para él, parece que Jorge Javier va a tenerlo, lo que hace que vaya a tener mucho más tiempo para pensar en todos los recuerdos que le quedan de 'Sálvame'.

"He amado y he odiado este programa, pero lo que hemos vivido es inusual. Raro. Así que, desde aquí, les digo a mis compañeros: habéis hecho historia", ha expresado el presentador, que también reflexiona sobre el equipo que ha estado detrás de bambalinas cada tarde durante casi un lustro y no duda en sincerarse sobre sus encuentros con la audiencia en plena calle y las palabras que le dicen al verlo.