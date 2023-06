Salen a la luz las últimas declaraciones de la prima de la víctima del caso Alves

El jugador continúa cumpliendo prisión preventiva La jueza ha rechazado su libertad provisional en repetidas ocasiones

Dani Alves continúa en Brians 2, el futbolista cumple prisión preventiva a la espera de juicio acusado de violar a una joven en discoteca Sutton de Barcelona el pasado diciembre. Ya van 4 meses entre rejas para Alves que sigue insistiendo para conseguir la libertad mediante recursos que la jueza rechaza.

Poco a poco se desgranan los detalles de lo que ocurrió aquella noche con las declaraciones de los protagonistas, tanto Alves, como la víctima y su prima han hablado aportando su versión de los hechos.

El pasado mes de abril ya reconoció que habló con su prima “justo cuando Dani Alves ya había ido al lavabo” y debatieron “sobre si debería acudir o no”.

Después de que la víctima asegurara que se quedó “en shock” durante la agresión, la prima de la denunciante ha ofrecido nuevos detalles sobre los momentos posteriores y la actitud que tuvo Bruno Brasil, el amigo de Alves que también estaba en la discoteca Sutton y que le envió mensajes días más tarde.

“Estuvieron bailando. Ella me dijo que le estaba insistiendo en irse, que ella decía dónde y que él no respondía. Mi prima fue voluntariamente (al baño del reservado)”, declaró. Además, ha defendido que su prima no sabía las verdaderas intenciones del futbolista: “Ella creía que iban a hablar y yo le dije: ‘Ve y zanja el asunto’. Le hice un gesto con la mano. Pasaron 15 o 20 minutos. Dani volvió primero. Ella tenía mala cara”.

Cuando volvió a la pista de baile, la prima fue a hablar con la víctima y le preguntó cómo había ido, recibiendo como respuesta que Alves “le había mucho daño, que se había corrido dentro y que se quería ir”.

“Nos dijeron que había que activar el protocolo y ella no quería denunciar”, continuó. Esta declaración puede resultar clave en la investigación porque confirma el miedo que sintió la joven a que nadie la creyese ya que se trataba de un personaje público influyente.