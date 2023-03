Quevedo reconoce en una entrevista que echa de menos el anonimato

El joven artista ha reconocido que echa de menos el anonimato, pero reconocer que "es lo que hay" "Si pudiera estar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría", reconoce

Recientemente, Quevedo, posiblemente el cantante español que más lo ha petado en 2022, concedió una entrevista al medio El Periódico de España en la que dejaba varias declaraciones a tener en cuenta y de las que nos hemos hecho eco. Por lo tanto, tenemos varias cosas interesantes, aunque aquí nos vamos a centrar en la que seguramente será la más nostálgica del joven de 21 años, procedente de Las Palmas, aunque nació en Madrid.

En la mencionada entrevista se habla de que Pedro Luis Domínguez, que es el nombre completo de Quevedo, ha conseguido mantener los pies en la tierra y, de hecho, ni siquiera las grandes y espectaculares cifras que maneja han conseguido que el joven cantante salga de su barrio. Sin embargo, desde que publicó Cayó la noche, no ha parado de sonar en todas partes, como también lo ha hecho con sus otras canciones: Piel de cordero, Respuesta cero, Si quieren frontear, Chamaquita, Yatekomo… Y, por supuesto, la sesión 52 con Bizarrap.

Sobre la propia sesión 52 con Bizarrap, la popular Quédate, esta ya atesora mil millones de reproducciones sólo en Spotify. De ahí que, en ocasiones, tenga que salir encapuchado a la calle para que no le reconozcan, según afirma Quevedo. En cierto momento de la entrevista, además, este afirma cuál fue el momento en el que empezó a notar que su carrera despegaba: "Ocurrió la madrugada en la que mis colegas y yo entramos en el club TAO. Tras poner un pie en él, empezaron a sonar Cayó la noche y Universitaria. Hasta ese momento nadie sabía quién era. Y me alegró bastante que no pidieran quitarlas. Entonces, me di cuenta del alcance que empezaban a tener las cosas".

A todo esto y con mucha relación a ello y al progreso que ha tenido en su carrera musical en este último año, en otro punto avanzado de la entrevista, le preguntan a Quevedo lo siguiente: "¿Echa de menos el anonimato?". A esto, el artista no dudó en afirmar con total sinceridad que sí que echa de menos el anonimato y añadía lo siguiente: "Hace un ratito decía que me encanta el sur de la isla porque aquí no me conoce ni Dios. Y, de casualidad, ha salido una viejita para decirme que ella sí. De locos. Por lo que lo echo de menos. Pero es lo que hay. Me renta si, con ello, puedo dedicarme a lo que me gusta. La fama es difícil. Hace tiempo que no tengo intimidad, lo que me obliga a salir tapadito. Si pudiera estar una semana sin que nadie me reconociera, lo firmaría".