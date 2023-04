Portadas del corazón: Aitana y Sebastián Yatra tienen piso nuevo, Terelu ilusionada de nuevo... todo sobre los famosos en la prensa de hoy

Juan Carlos I culpa a la reina Letizia de su exilio Te contamos todo lo que está pasando en la vida de los famosos

¿Qué está pasando en la vida de los famosos? Una semana más, las revistas del corazón llegan repletas de exclusivas que como cada miércoles, se adueñan de los kioskos.

Esta semana está siendo movidita para muchos de los famosos más conocidos del panorama español. Te contamos los detalles que puedes encontrar en cada una de las portadas.

Diez minutos

Hace tiempo que estamos más que acostumbrados a ver a Aitana y Sebastián Yatra paseando juntos, y es que, aunque ninguno de ellos termina de dar el paso de confirmar su relación, está claro que algo tienen. Parece que cada vez afianzan más su relación y es que el colombiano se ha comprado un piso en la milla de oro de Madrid, de 1'5 millones de euros, para estar más cerca de Aitana.

La pareja tiene nuevo nido de amor, tal y como informa Diez Minutos: "Yatra ha comprado un piso de lujo en el centro de Madrid, en una zona más exclusivas de la capital conocida como la Milla de Oro. El colombiano ha pagado más de 1,5 millones de euros por esta vivienda que dispone de 283 metros cuadrados y cuenta con tres habitaciones y tres baños".

Yatra apuesta todo en su relación con Aitana y como ha contado en 'La Voz' parece que se conocen desde hace bastante más: "nosotros siempre hemos tenido una relación súper linda desde que nos conocimos hace 5 años, una amistad muy especial, y ahora disfrutando cada cosa que nos va pasando".

Por otra parte, el desamor también está presente en la portada: Eva González y Cayetano Rivera, cada día más fríos. La tensión se ha visto en un encuentro en el colegio para recoger a su hijo. Y Nacho Palau termina definitivamente su relación con Cristian.

Lecturas

La revista Lecturas apuesta por abrir con la casa real, Juan Carlos I culpa a la reina Letizia de su exilio, según ha informado la revista le habría llamado mandona y la acusa de las informaciones sobre su patrimonio. Por otra parte, Marta Riesco lo cuenta todo sobre su ruptura con Antonio David. La reportera ha definido la noche como una pesadilla.

En exclusiva, no podía faltar la "hija/nieta" de Ana Obregón. Alessandro Lequio ha hablado y lo ha dejado claro: no quiere conocer a su nieta. Por otra parte, pelea para Isabel Pantoja que no perdona la humillación de Raquel Bollo.

Semana

El amor vuelve a tocar a la puerta de Terelu Campos, y es que la colaboradora de Sálvame parece estar ilusionada de nuevo. Terelu ha disfrutado de una cita romántica para dos, y aparece pillada en portada.

Por otra parte, noticias tranquilizantes del estado de salud de su madre María Teresa Campos y Ana Obregón, no para de darnos infartos: la presentadora no descarta darle un hermanito a su nieta.

¡Hola!

La revista ¡Hola! apuesta por la casa real, Leonor cumple 16 años y protagoniza la portada descubre cómo es y el gran cambio de rumbo que le espera con la academia militar.

Por otra parte, la actriz Juana Acosta tiene nuevo amor, la pillan muy sonriente con su nueva ilusión. Y no podía faltar el evento más concurrido por las influencers de esta semana: un repaso por la Feria de Abril.