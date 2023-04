"Del ojo izquierdo no veo una mierda": Ibai explica el problema de salud por el que le cuesta jugar a algunos videojuegos

El 'streamer' contó que se ha realizado un chequeo médico y tiene buenas noticias "Del ojo izquierdo no veo una mierda", afirmó Ibai aunque explicó que es posible que pronto exista una cura

Ibai Llanos habló en su 'streaming' sobre su problema de salud que le impide ver correctamente y explicó con toda la naturalidad del mundo que ha pasado una revisión médica de la que ha salido con noticias positivas: "Básicamente me han hecho una primera prueba, un TAC y luego me han hecho otro TAC con contraste que te pinchan para que las venas se vean más".

También ha contado que el médico que le ha atendido era seguidor de su equipo de la Kings League: "El médico que me atiende encima fan de Porcinos, yo todo cagao y me dice joder, Ibai y qué pena lo del Camp Nou tío"."Pero bueno, lo importante amigos, es que hoy me iban a decir si tenía algún tipo de problema, que si la masa del cerebro, que si algún tumor y efectivamente, amigos, estoy bien", dijo el 'streamer' para tranquilizar a todos sus seguidores.

Aunque luego explicó de nuevo la situación de su ojo izquierdo: "Está todo controlado, pero hay una realidad del ojo izquierdo, no veo una mierda, yo del ojo izquierdo veo un diez por ciento. Eso no lo voy a recuperar en la vida, por eso ya veis que en ciertos videojuegos me va a costar". "A veces me cuesta, incluso hasta leer un poquito. Pero al parecer, el ojo derecho lo tengo sano gracias a la máquina que no me hace generar apneas del sueño", añadió.

Al final del clip que subió Ibai en su cuenta de 'Tiktok' aparece una posible buena noticia y es que el problema que hace que no tenga la visión correcta en el ojo podría ser reversible: "Y al parecer están trabajando en que quizá igual en unos años, pues todos los que padecemos en nuestro problema Nos podemos tratar. No me quedase ilusiones porque ya me ha dicho que pueden ser cinco años, diez o que no pase".