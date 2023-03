Laura Madrueño se emociona con el regalo de cumpleaños que su marido le hace llegar a Honduras

La periodista ha celebrado su 37 aniversario alejada de su familia El pasado mes de junio, la pareja se daba el "sí, quiero" en Formentera

La nueva presentadora de supervivientes ha celebrado su cumpleaños en Honduras. En medio de su mejor momento profesional, la periodista ha celebrado su 37 aniversario alejada de su familia. Algo que no le ha impedido sentirse cerca de su hogar gracias al bonito regalo que su marido le ha hecho llegar desde España.

Los más de 8.000 kilómetros que separan Madrid de los Cayos Cochinos no han sido impedimento para que el fotógrafo Álvaro Puerto le haga llegar a su mujer el cariño que necesita en un día como este.

Despertarme con esta sorpresa. Gracias, mi vida”, escribe Madrueño en sus stories mientras mostraba una cesta llena de fruta y con una cariñosa note que decía "sonrie porque sí". Un bonito mensaje que su marido le ha enviado para felicitarle por su cumpleaños.

Laura Madrueño está disfrutando de sus primeras semanas al frente de 'Supervivientes' desde Honduras. La periodista ha recibido la complicada tarea de sustituir a Lara Álvarez, que ha causado baja en la lista de presentadores del reality tras ocho ediciones dando la última hora desde la isla.

Pese a que su predecesora dejó el listón muy alto, la presentadora de 'El Tiempo' de Telecinco está logrando cautivar a la audiencia con un estilo propio y desenfadado que aporta un aire fresco al formato.

La boda en alta mar de Laura Madrueño y su marido

El pasado mes de junio, la pareja se daba el "sí, quiero" en Formentera. Un entorno idílico, donde celebraron una romántica boda fiel al estilo aventurero y sostenible del que ambos presumen. Además, la presentadora llevó cuatro looks distintos, desde el protocolario, a un original traje de neopreno corto blanco como guiño a su deporte favorito.

Como no podía ser de otra manera, el mar fue uno de los grandes protagonistas del enlace, pues ambos comparten su amor por este entorno y han mostrado su compromiso por la preservación de los fondos marinos, algo que se ha materializado en la producción de arios documentales con la compañía We are Water, de la que ambos forman parte.

Pese a su creciente popularidad y exposición, la presentadora preserva los detalles de su intimidad y poco se conoce sobre su pareja, más allá de que es arquitecto y fotógrafo, que comparte aficiones con su mujer y que ambos viven en una espectacular casa con huerto, piscina y cine al aire libre en la sierra de Madrid.