Jorge Javier sin filtros: así responde a Pablo Motos por no ser invitado a 'El Hormiguero'

La sinceridad siempre ha sido la marca distintiva de Jorge Javier Vázquez, un presentador icónico que no teme expresar sus opiniones. Recientemente, no dudó en responder a las declaraciones de Pablo Motos, conductor de 'El Hormiguero', quien, al ser preguntado sobre la cancelación del programa 'Cuentos Chinos', expresó que no consideraba que Jorge Javier fuera un perfil adecuado para entrevistar en su plató.

Jorge Javier, en su blog semanal para Lecturas, confesó su desconcierto ante estas palabras y lamentó que Motos desaprovechara la oportunidad de tenerlo como invitado.

En otro tema, el Benidorm Fest y la opción ganadora, Nebulossa, también ocuparon la atención de Jorge Javier. El presentador elogió la actuación de St. Pedro y su canción, expresando su emoción al borde de las lágrimas. Además, dedicó elogios a Angy, destacando su talento y compromiso con la profesión artística.

Sobre Nebulossa y su canción 'Zorra', Jorge Javier expresó su gusto, aunque señaló la falta de entusiasmo y energía por parte de los miembros del grupo para enfrentarse a la dura promoción de Eurovisión.

El comunicador no dudó en expresar sus dudas sobre la participación de Nebulossa en Eurovisión, sugiriendo que podrían carecer del hambre necesario para el certamen. Sin embargo, también admitió la posibilidad de equivocarse en sus predicciones.

Además, Jorge Javier compartió su sorpresa ante la comparación de la cantante de Nebulossa con la 'Madonna española', calificando el comentario como "hiperboliquísimo". Su blog refleja la honestidad característica de Jorge Javier, quien no teme expresar sus opiniones con claridad y sin rodeos.