La sorprendente opinión de Jorge Javier Vázquez sobre Nebulossa y su 'Zorra'

Desde que 'Zorra' ganara Benidorm Fest 2024 el pasado sábado, son muchas las voces que aseguran que Nebulossa no es un grupo especialmente emocionado con la idea de representar a España en Euvosion 2024. Lo comentó durante el fin de semana Socialité, y ahora también lo hace Jorge Javier Vázquez, presentador de televisión que ha aprovechado su hueco en el blog de la revista Lecturas para exponer su particular opinión acerca de la candidatura.

A Jorge Javier Vázquez le gusta mucho la canción: "nos vamos a hartar de cantarla y de bailarla". Eso sí, no puede pensar en el resultado que obtendrá en Eurovision 2024 porque "tengo pocas dotes para la clarividencia". Por ejemplo, "en el Benidorm Fest 2022 no me convenció Chanel ni su SloMo, y luego me impactó en Eurovision".

Ahora bien, el presentador tiene claro el principal problema al que se enfrenta Nebulossa en estos momentos: "sus miembros tienen pocas ganas de ir. A simple vista les falta hambre de certamen y los veo poco enérgicos a la hora de enfrentarse a la durísima promoción que les espera". RTVE aprovechará estos meses para promocionar la candidatura española por fiestas para fans de toda Europa, y a esto se refiere Jorge Javier Vázquez: no ve entusiasmo en ellos.

Por el momento, RTVE acaba de publicar la versión de Zorra subtitulada al inglés y planea hacer lo propio con otros idiomas como el italiano, el sueco o el alemán. ¿Se viene hit global? Al menos ahora, Zorra es la tercera canción más viral a nivel mundial en Spotify, por lo que los integrantes de Nebulossa no deben dejar de esforzarse para empezar a pensar de forma más ambiciosa.