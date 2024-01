¿Por qué Islandia es uno de los escasos países del mundo que no tiene McDonald's?

A día de hoy parece casi misión imposible ir a un país y no encontrar un McDonald's. Sin embargo, en Islandia no existe ningún local de esta cadena de restaurantes de comida rápida. A diferencia de lo que sucede en España, país en el que cada vez hay más de estos establecimientos, en Islandia no hay ninguno y existe una razón de peso por la que la firma estadounidense no se ha instalado en el país nórdico.

McDonald's intentó tener presencia en Islandia, pero hablamos de una isla cuya alimentación se basa casi por completo en productos locales. Además, es un país que vive de sus propios productos; de lo contrario, estos se encarecen al recurrir a la importación y al generar más contaminación en su traslado.

En 1993, la empresa McDonald's llegó a Islandia en búsqueda de nuevos mercados. Sin embargo, la comida rápida llegaba hasta allí del exterior, de ahí que sus menús fuesen más caros. Al final, McDonald's quedó como un restaurante al que únicamente acudían los turistas, ya que los lugareños no se fiaban de productos que no eran originarios de Islandia.

Incluso creó una hamburguesa de marisco de la que no tenemos más noticias. Por esta razón, tan solo 16 años después de su llegada, McDonald's echó el cierre en 2009. Y desde entonces, Islandia es uno de los pocos países sin presencia de esta empresa de comida rápida. Sí que está presente KFC, pero la mayoría de hamburgueserías son locales.