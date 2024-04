Iñaki López opina sobre la polémica imagen del abogado de Daniel Sancho: "No sabemos si medita o se duerme"

La popular asesora independiente de asuntos legales, Beatriz de Vicente, ha estado presente en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. La experta acostumbra a participar en programas de Atresmedia como 'Espejo Público' y 'Más vale Tarde', y ha revelado en un espacio de La Sexta que acabó conversando con el cocinero español.

Además, contó una anécdota del abogado defensor del hijo de Rodolfo Sancho. "Se ha dicho que me miró mal a mí, que yo tenía miedo, en absoluto", indicaba Beatriz de Vicente, que destacó los problemas del acusado con su traductora, y aconsejó al español que no le negara a la persona que debía traducir sus palabras.

Por otro lado, la experta sacó a la luz un momento surrealista durante el juicio, que hizo saber a Rodolfo Sancho: "¿Tú estás viendo que se está durmiendo tu abogado?". En ese momento, fue el mismo Daniel Sancho quien le contestó: "Él me dice 'no, si es que me estoy defendiendo yo". En este contexto, el presentador Iñaki López opina que el cocinero es "muy iluso" si cree que puede defenderse solo.

"No sabemos si el suyo tailandés medita o se duerme, eso es un suicidio", añadía el comunicador sobre el letrado del español. El juicio reanudará su marcha esta misma semana en Koh Samui, hasta el próximo 3 de mayo. A partir de ese momento, se esperará la resolución sobre la condena de Daniel Sancho.