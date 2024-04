Así es la terrible cárcel a la que podría ir Daniel Sancho: "Desnutrición, enfermedades y violencia"

Daniel Sancho lleva en la cárcel de Koh Samui desde el pasado 7 de agosto de 2023. Acusado de supuestamente asesinar y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta, el español sería trasladado de cárcel de considerarse culpable.

El chef sería trasladado a la cárcel Bang Kwang, que según organizaciones internacionales y organismos de la ONU, es una de las cárceles más precarias y peligrosas del mundo. Y es que actualmente Daniel se encuentra siendo juzgado por los actos que se le imputan.

Bang Kwang es conocida como Bangkok Hilton y de ella se hablan todo tipo de barbaridades. En esta prisión podemos encontrar bastantes extranjeros y hay un problema de raíz: la superpoblación. En ella, se encuentran los condenados a muerte y los prisioneros que cumplen largas sentencias.

En esta misma prisión hay otro español cumpliendo condena, Artur Segarra. El español fue condenado a pena de muerte por secuestrar, torturar y descuartizar a David Bernart. Se pudo salvar de la pena de muerte debido a que el rey de Tailandia le otorgó el perdón real, pero aún aguarda en el penal de máxima seguridad.

El periodista Adrián Foncillas ha asegurado que "los presos están hacinados, a veces hay decenas o incluso centenares de presos en una sola celda. Hasta 2013 los presos llevaban grilletes, no para que no se movieran, sino para que no corrieran o pegaran patadas".

Además, el analista Fernando Cocho, aseguraba en el programa 'Código 10', que la prisión de Bang Kwang es "una amenaza de muerte indirecta". "La tasa de mortalidad está en un 25% al superar los dos años. Los reclusos mueren por desnutrición, enfermedades y violencia."

"Son cárceles de unos 4 metros cuadrados en las que hay 8 o 10 personas. Pagan a mafias, tienes que pagar tu comida, hay fuertes coacciones e incluso pueden utilizarte como objeto sexual", ha querido puntualizar.

Cárcel Tailandia / SPORT.es

La tasa de ocupación en esta cárcel es del 339%, ya que conviven un total de 311.000 presos que se reparten en las 143 prisiones del país, según Prison Insider. Además, Naciones Unidas ha explicado que esto supone que los presos tienen que dormir sentados o tumbados de lado junto a la espalda del otro.